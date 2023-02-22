حوار.. أمين الناجي يكشف لهبة بريس تفاصيل قضية النفقة

نجلاء مزيان - هبة بريس

بعد الكثير من اللغط و القيل والقال الذي رافق قضية كل من الفنان أمين الناجي وطليقته، و خروج الأخيرة بتصريحات نارية تتهمه من خلالها بمجموعة من الاتهامات، قرر الناجي الخروج عن صمته و الرد عن بعض التعليقات التي اعتبرها مسيئة لإبنه بالدرجة الأولى و له بالدرجة الثانية، و ذلك عبر الحوار التالي:

–نود أن نعرف أصل الخلاف من زاويتك؟

أولا، كي أكون واضحا و تفاديا لأي سوء فهم، كنت و لا زلت وسأظل من أشد المدافعين على المرأة، و عن مكانتها و حقوقها في المجتمع، و ما حصل بيني و بين طليقتي ليس بحرب بين الرجال و النساء مثل ما روج له البعض، فهو مشكل عائلي عادي كان من المفروض أن يبقى حبيس أسوار المحكمة، “لأن للمواطن هموم أكبر من مشاكلي مع طليقتي”.

أما بالنسبة للسؤال، فأنا لا أستطيع الخوض في التفاصيل، فأنا رجل تربى على مجموعة من القيم التي تجعلني أحترم الخصوصيات، و كذا تمنعني من نشر الغسيل بمنصات التواصل الاجتماعي.

-هناك اتهامات ضدك بعدم الإنفاق على إبنك ص.الناجي؟

أنا اتحمل مسؤوليتي منذ ولادته إلى الآن، فمنذ انفصالي عن طليقتي أواخر سنة 2013، دأبت على أداء نفقة إبني التي حددتها دون أن يلزمني أحد في 2500 درهم، فبين المدة الممتدة من 2014 إلى نهاية 2022 سلمت طليقتي ما يناهز 29 ميلون سنتيم، و هذا ليس إلا المبلغ الذي استطعت إثباته بالحجج، ناهيك عن مبالغ أخرى سلمتها لها “يدا بيد” و هذا مشكل آخر لا أود الخوض فيه، فبعملية حسابية بسيطة سنجد أن المبلغ الذي سلمته يتجاوز ما يجب أن أن أقوم بدفعه، ” هذا ماشي حساب مع ولدي نعطيه دمي”.

– ما تعليقك على ما يروج بكونك لا تؤدي نفقة ص.الناجي بشكل منتظم؟

إن طريقة تنفيذي لنفقة إبني، هي نتيجة اتفاق شفوي بيني و بين طليقتي، فنظرا لظروف عملي كفنان و عدم توفري على أجر شهري قار، إرتأينا أن أقوم بالدفع كلما اشتغلت، فتارة أتأخر لأشهر قليلة و تارة أخرى أؤدي مبالغ النفقة اللاحقة أي قبل حلول ميعادها.

-ما هي الوسيلة التي كنت تؤدي بها نفقة الإبن لطليقتك؟

قمت بأداء النفقة عبر ثلاث طرق، أولها بسذاجة عندما كنت أسلمها مبالغ بدون أي وثائق تثبت ذلك ” يد بيد”، و هو أحد الأسباب الذي جعلني أفقد بعدها الثقة في طليقتي.

ثانيا، مكره بعدما أخلت طليقتي باتفاقنا و رفعت دعوى إهمال الأسرة في حقي، نافية أن تكون قد تسلمت أي مبلغ مني، مطالبة بعدها بمبلغ يفوق ما يجب أدائه و هذا ما تأتى لها ” الوثائق كاينة و مستعد للمحاسبة فأي وقت”.

و للإشارة فقد نتج عن هذه الدعوى الأداء تحت التهديد بالحبس، حيث تم توقيفي بمراكش و تقديمي للشرطة القضائية بالرباط التي أخلت سبيلي بعد الأداء، و هذا مشكل آخر لا أستطيع الخوض في تفاصيله بسبب إبني ” لي بغيتو يعرف أنني كنصرف عليه ماشي بالإكراهات الي كنعيش باش نصرف عليه”.

ثالثا، حاولت مرة أخرى بسذاجة مع القليل من الحذر،أن أطلب من طليقتي رقم حسابها البنكي، إلا أنها رفضت، مطالبة بأن أقوم بذلك عن طريق محاميها ( ستجدون أسفل صورة توثق كلامي)، و أخيرا عن طريق مفوض قضائي عندما تم الإخلال مرة أخرى بالاتفاق الأول و تبليغي بوجوب أداء كل ما كان في ذمتي، الأمر الذي فعلته في أسرع وقت،بدون مماطلة و الايصالات تثبت ذلك.

– بمراجعة منطوق الحكم، تبين أنه صدر في حقك غيابيا، ما سبب تخلفك عن حضور جلسات المحاكمة؟

الجميع يعلم أنني مستقر حاليا بمدينة مراكش منذ 5 سنوات،و لا أعلم لماذا طليقتي تصر على تبليغي بمدينة الدار البيضاء في محل إقامة والدتي ” سيدة كبيرة ولا تفقه في القانون شيئا”، بالمقابل كان يكفي اتصال هاتفي من المفوض القضائي لترتيب موعد التبليغ.

وجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء،قضت بعدم قبول إسقاط ولاية الفنان أمين الناجي على ابنه بعد الدعوى التي رفعتها ضده طليقته.

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