نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار قوية الخميس والجمعة

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1200 م (10 – 40 سم) وأمطارا قوية أحيانا رعدية (30 – 40 ملم) مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي، أن تساقطات ثلجية، تتراوح ما بين 20 و40 سم، مرتقبة غدا الجمعة بكل من إفران وبني ملال وأزيلال وخنيفرة والحوز وورزازات وبولمان وميدلت، فيما ستشهد عمالات وأقاليم تارودانت وشيشاوة وتازة وكرسيف وصفرو والحسيمة وتنغير، الظاهرة نفسها بمقاييس تتراوح ما بين 10 و15 سم، خلال اليوم ذاته.

وأضاف المصدر ذاته أن أمطارا قوية أحيانا رعدية ستهم، من اليوم الخميس على الساعة السادسة مساء إلى يوم غد الجمعة على الساعة السادسة صباحا، عمالات وأقاليم مكناس والخميسات وخريبكة وسطات وبن سليمان.

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