إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– إفران : 3 ملم

– الداخلة وزاكورة وتاوريرت والعرائش وميدلت وبن سليمان وتطوان : أقل من ملمتر .

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