إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– إفران : 3 ملم
– الداخلة وزاكورة وتاوريرت والعرائش وميدلت وبن سليمان وتطوان : أقل من ملمتر .
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10 تعليقات
الحمد لله على هذه التسقاطات المطرية التي تبشر بالخير..
امطار الرحمة والخير..
الحمد لله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى والقادم سيكون افضل ان شاء الله..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
الحمد لله انتعاش لحقينة السدود والأبار ..
اللهم اسقي عبادك الصالحين يارب العالمين..
تساقطات مطرية وثلجية مهمة سجلت في الأيام الماضية ونأمل ان تستمر التساقطات المطرية..
انتعاش كبير لحقينة السدود ولله الحمد..
اللهم غيثا نافعا غير ضار ..
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا . الحمد لله على هذه النعم..