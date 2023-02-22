زلزال تركيا.. الوفيات تفوق 42 ألفا وحصر عمليات البحث في ولاية واحدة

هبة بريس - وكالات

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء 22 فبراير، عن آخر تحديث لحصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد يوم السادس من فبراير الجاري، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 42 ألفا و310 شخصا.

وأضافت الهيئة التركية أنه تم تعليق جميع عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين جدد، إلا في ولاية هاتاي، التي تأثرت بزلزال جديد أول أمس الاثنين.

وأشارت إلى تسجيل 7 آلاف و184 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب البلاد قبل أسبوعين.

وأكدت أن جهود الفرق العاملة على الأرض هو مواصلة إزالة الأنقاض من المباني المنهارة، ومضاعفة الجهود لإنشاء مراكز إيواء مؤقتة في المناطق الأكثر تضررا.

وقالت الهيئة إنه تم إرسال ما يقرب من 13 ألف حفارة ورافعة وشاحنة ومركبات إنشاء أخرى إلى منطقة الزلزال، بينما يتم بناء أولى “مدن الحاويات” والملاجئ المؤقتة بمنطقتي “نورداغ” و”إصلاحية” في ولايتي “غازي عنتاب” و”عثمانية”.

يذكر أن زلزالا، بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الاثنين 6 فبراير، منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز الزلزال.

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