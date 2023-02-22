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تقرير: ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وكلميم المدينة الأغلى وطنيا

2023-02-22 / 12:21
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2023 ، عرف إرتفاعا بـ %5,0 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %1,4 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,1.

وسجلت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية، أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته عرف ارتفاعا بـ %4,0 خلال شهر و بـ %2,8 خلال سنة.

كما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا بـ %5,0 بالمقارنة مع الشهر السابق.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %1,4 وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,1.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2022 ويناير2023 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 3,3% و” الفواكه” بـ 2,6% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,6% و”اللحوم” بـ 1,2% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6% و “الزيوت والذهنيات” بـ 0,5% و”الخبز والحبوب” بـ 0,3% و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,2%.

أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض، تضيف المندوبية، هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,2%.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بـ %1,2 وفي العيون و آسفي بـ %1,1 وفي طنجة بـ %1,0 وفي وجدة وتطوان و بني ملال بـ %0,9 وفي فاس ومراكش والداخلة بـ %0,8 وفي أكادير ب %0,7 وفي الرباط وسطات بـ %0,4 وفي مكناس بـ %0,3. بينما سجل استقرار في الدار البيضاء.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ارتفاعا بـ 8,9% خلال شهر يناير 2023.
وحسب ذات المصدر، فقد نتج هذا الارتفاع ، عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 16,8% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 3,9%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة لـ “الصحة” و 9,6%بالنسبة لـ “النقل” .

وأكدت المندوبية، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف بدوره خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا بـ %4,0 بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و بـ 8,2% بالمقارنة مع شهر يناير 2022.

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‫13 تعليقات

  2. اسعار اللحوم والخضر والفواكه في ارتفاع مستمر دون تدخل من الحكومة لمعالجة الوضع..

  3. اسعار المحروقات نتمنى ان يحدد ثمنها وفق السوق الدولي للمحروقات وكذا مراجعة محروقات المواد الاخرى..

  4. المواطنين في معاناة مستمرة مع لهيب جيوبهم دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية..

  6. اين جمعيات حماية المستهلك ؟! واين نواب الأمة ؟! اين الاحزاب!؟ اين الحكومة ؟! يبقى في الساحة فقط المواطن الذي يتعارك مع الاسعار..

  9. التصدير من أجل ارباح القطاع الخاص وترك السوق المغربي دون تموينه بالخضروات والفواكه ..

  12. ارتفاع اسعار المواد الغذائية بسبب الشركات المحتكرة النفطية الجشعة بالمغرب

  13. من خلال هذه الإحصاىيات يتبين ان السبب الرئيسي في الغلاء هو المحروقات، ونعرف من يتحكم في ذلك، المواطنين صابرين ولكن للصبر حدود ولن ينفع بعد الانفحار الندم لانه ممكن ان ياتي على الاخضر واليابس لان المواطن المقهور لن يخسر شيء

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