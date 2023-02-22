تقرير: ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وكلميم المدينة الأغلى وطنيا

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2023 ، عرف إرتفاعا بـ %5,0 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %1,4 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,1.

وسجلت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية، أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته عرف ارتفاعا بـ %4,0 خلال شهر و بـ %2,8 خلال سنة.

كما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا بـ %5,0 بالمقارنة مع الشهر السابق.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %1,4 وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,1.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2022 ويناير2023 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 3,3% و” الفواكه” بـ 2,6% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,6% و”اللحوم” بـ 1,2% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6% و “الزيوت والذهنيات” بـ 0,5% و”الخبز والحبوب” بـ 0,3% و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,2%.

أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض، تضيف المندوبية، هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,2%.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بـ %1,2 وفي العيون و آسفي بـ %1,1 وفي طنجة بـ %1,0 وفي وجدة وتطوان و بني ملال بـ %0,9 وفي فاس ومراكش والداخلة بـ %0,8 وفي أكادير ب %0,7 وفي الرباط وسطات بـ %0,4 وفي مكناس بـ %0,3. بينما سجل استقرار في الدار البيضاء.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ارتفاعا بـ 8,9% خلال شهر يناير 2023.

وحسب ذات المصدر، فقد نتج هذا الارتفاع ، عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 16,8% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 3,9%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة لـ “الصحة” و 9,6%بالنسبة لـ “النقل” .

وأكدت المندوبية، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف بدوره خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا بـ %4,0 بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و بـ 8,2% بالمقارنة مع شهر يناير 2022.

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