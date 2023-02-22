التهريب الدولي للمخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالجرف الأصفر

2023-02-22 / 12:13
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هبة بريس

أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في القضية المتعلقة بتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، عن تحديد مكان إخفاء المعدات اللوجيستيكية لهذه الشبكة بداخل مستودع بالمنطقة القروية “مولاي عبد الله” بالجرف الأصفر.

وقد أسفرت عملية التفتيش الدقيق المنجزة داخل هذا المستودع عن حجز ثلاثة زوارق مطاطية مزودة بمحركات بحرية عالية القوة، فضلا عن حجز دراجة مائية “JETSKI” وستة براميل تحتوي على ما مجموعه 6000 لتر من المحروقات.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري، من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بالشريط الساحلي بضواحي مدينة الجديدة، وهم في حالة تلبس بتنفيذ محاولة للتهريب الدولي ل629 كيلوغراما من مخدر الشيرا عبر المسالك البحرية.

وتواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث والتحريات في هذه القضية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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