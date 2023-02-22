فاس.. منع نائب برلماني ورئيس مجلس الجهة للسياحة بفاس من حضور لقاء مع وزير الاستثمار

هبة بريس _ فاس

علمت “هبة بريس” من مصادر متطابقة أن النائب البرلماني عزيز اللبار الذي يشغل في نفس الوقت نائب عمدة فاس ورئيس المجلس الجهوي للسياحة تعرض للمنع من حضور لقاء تواصلي مع وزير الاستثمار محسن الجزولي يوم أمس الثلاثاء 21 فبراير 2023 الذي احتضنته أحد فنادق فاس المصنفة .

وقال عزيز اللبار في فيديوهات تداولتها منصات التواصل الاجتماعي أثناء منعه من دخول الفندق الذي إحتضن اللقاء مع الوزير أن سبب المنع من ولوج القاعة المحتضنة لهذا اللقاء يعود بالأساس إلى الخوف من قيامه بإثارة مشاكل مدينة فاس والعراقيل التي يواجهها الاستثمار بمدينة فاس .

هذا وقد اتهم عزيز اللبار في ذات الفيديوهات أن والي ولاية جهة فاس مكناس هو من يقف وراء تدبير عملية منعه متوعدا إياه بفضح العديد من الملفات التي لها علاقة بإعدام الاستثمار بمدينة فاس والتي قال انه يملك ما يكفي من الدلائل في شأن هذه الجرائم التي قال إنها تطال الاستثمار.

وبعد التقصي والحفر عن خلفيات منع شخصية يحمل عدة صفات في مواقع المسؤولية التمثيلية من طينة عزيز اللبار، اهتدت هبة بريس إلى مصدر جد مطلع قال إن اللقاء الذي حضره وزير الاستثمار كان مخصصا حصريا مع والي ولاية جهة فاس مكناس وشخصيات من وزارة الداخلية ورؤساء بعض المصالح الخارجية ضمنهم عمدة فاس..وأن عزيز اللبار لم يتوصل بأي دعوة ولم ترسل اليه أي دعوة ولم يحضر للقاء الوزير أي منتخب من المنتخبين بمدينة فاس اللقاء يهم المعنيين بالأمر، اللبار وحسب ذات المصدر دخل في خصوصيات والي ولاية جهة فاس عامل عمالة فاس ممثل وزارة الداخلية.

السؤال المطروح ..؟ هل سيفتح تحقيق في ذلك.!

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