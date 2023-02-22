مجلس رقابة اتصالات المغرب يجدد الثقة في أحيزون و يعين زغنون عضوا بالمجلس

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في ظل المؤشرات الإيجابية التي حققتها مجموعة اتصالات المغرب، قرر مجلس الرقابة للمجموعة الفاعلة في قطاع الاتصالات و الإنترنت تجديد ولاية عبد السلام أحيزون على رأس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب إلى غاية فاتح مارس 2025.

و قرر مجلس مجلس الرقابة لمجموعة اتصالات المغرب، التجديد لسنتين إضافيتين، لولاية كل من عبد السلام أحيزون بصفته رئيسا لمجلس الإدارة، وإبراهيم بوداود، وحسن رشاد، وفرانسوا فيت وعبد القادر معمر بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة لشركة الاتصالات، و ذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي.

كما قام مجلس الرقابة لاتصالات المغرب بتعيين عبد اللطيف زغنون عضوا بالمجلس حيث سيحل محل عبد الرحمان السمار للمدة المتبقية من ولاية هذا الأخير، وذلك إلى غاية الجمع العام العادي المقبل.

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