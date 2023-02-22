“الثلوج” توقف الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية بوارزازات

2023-02-22 / 10:18
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هبة بريس

أكد المدير الإقليمي للتربية الوطنية بوارزازات، يوسف بوراس، أنه تم توقيف الدراسة بالمؤسسات التعليمية على مستوى عدد من الجماعات التابعة لإقليم ورزازات، وذلك بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة التي شهدتها هذه الجهة بالمملكة خلال الأيام الأخيرة في هذه المنطقة من المملكة.

وأوضح، في تصريح صحفي، أن التساقطات الثلجية الهامة التي سجلت بعدة مناطق بإقليم ورزازات أدت إلى توقيف الدراسة بالمؤسسات التعليمية على مستوى عدد من الجماعات، وتحديدا، بجماعات تيديلي، وسيروى، وخزامة، وإيغرم نوكدال، وكذا بجزء من تالويت وإيمي نولاون.

وأضاف أن السلطات المحلية والفاعلين المعنيين يواصلون بذل الجهود لفتح الجماعات المتضررة بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة من أجل استئناف الدراسة في أقرب وقت ممكن.

وسجل بوراس أنه على الرغم من تعليق الدراسة، فإن الأطر الإدارية والتربوية بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوارزازات معبأة من أجل مواصلة تزويد المدارس الداخلية بكل ما يلزم وضمان إمداد هذه المؤسسات بالمواد الغذائية.

وعبر المسؤول التربوي عن شكره للسلطات المحلية وكافة الجهات المعنية، مدنية وعسكرية، على الجهود المبذولة، والتي لا تزال متواصلة، من أجل فتح المناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية.

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‫9 تعليقات

  1. على وزارة التجهيز والنقل ان تتدخل بكل ألياتها لتسريح المسالك الطرقية الصعبة وفكل العزلة ..

  2. يجب على أكاديمية التعليم التابعة النفوذ الترابي لورزازات والنواحي ان تعتمد التعليم عن بعد في هذه الظرفية الصعبة بتوزيع لوحات ذكية إلكترونية ..

  4. نتمنى ان يفك الحصار على مدن الجنوب كورزازات وزاكورة المحاصرة بالثلوج لاستئناف الدراسة..

  8. شكرا لفرق التدخل التي تعمل جاهدة ليلا ونهارا من أجل فك العزلة عن المسالك الوعرة..

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