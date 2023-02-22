هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب لبنان وفلسطين

2023-02-22 / 09:47
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هبة بريس - وكالات

ضربت هزة أرضية صباح الأربعاء، كلا من لبنان وفلسطين، بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر.

وقال المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل في لبنان إن “هزة أرضية بقوة 4.20 درجات ضربت شرق البحر المتوسط قبالة الساحل الجنوبي للبنان”.

وشعر بعض سكان المناطق الساحلية اللبنانية بالهزة لليوم الثاني على التوالي.

من جانبها، أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن هزة أرضية ضربت شمالي فلسطين بقوة 4.2 درجات، واستمرّت 10 ثوان.

وأضافت أن الهزة ضربت على عمق 18 كم، شرق البحر الأبيض المتوسط، مضيفة أن مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية شعروا بالهزة.

ومساء الإثنين، شعر سكان لبنان وفلسطين بهزة أرضية قوية دفعت العديد من السكان إلى النزول إلى الشوارع خوفًا من انهيار المباني، بالتزامن مع وقوع زلزالين جديدين بولاية هطاي التركية شعر بهما مواطنون في سوريا وفلسطين ومصر.

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