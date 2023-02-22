بعد الخماسية القارية.. الجيش يرحل لبركان بحثا عن استعادة صدارة البطولة
هبة بريس ـ رياضة
تجرى مساء اليوم واحدة من أقوى مواجهات الجولة السابعة عشر و التي ستجمع بداية من الثامنة و النصف ليلا بين فريقي نهضة بركان و الجيش الملكي.
و سيسعى الفريق البرتقالي خلال مباراة الليلة تأكيد صحوته في الجولات الأخيرة و تحقيق نقاط المقابلة للاقتراب أكثر من فرق المقدمة.
و لن تكون مهمة البراكنة سهلة في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها العساكر مؤخرا و خاصة بعد فوزهم العريض في كأس الكونفدرالية بخماسية، حيث سيبحث الجيش الملكي عن نقاط المباراة لاستعادة الصدارة من الوداد.
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