مجلس الرميلي يتدارس تفويت عدد من القطع الأرضية للخواص بالدار البيضاء

2023-02-22 / 10:26
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعقد مجلس مدينة الدار البيضاء دورته العادية نهار اليوم برئاسة العمدة نبيلة الرميلي و ذلك بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات.

و يتضمن جدول أعمال الدورة عددا من النقاط من بينها الدراسة والتصويت على تفويت جزء من الرسم العقاري مساحته 51 مترا مربعا من بقايا الطرق عدد 35835/س في ملك جماعة الدارالبيضاء وذلك لأجل ضمه للرسم العقاري المجاور عدد 32483/47 في ملك الخواص “م.ج” ومن معه.

كما ستتم الدراسة والتصويت على إلغاء المقرر عدد 123/2017 المتعلق بالموافقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم لتفويت جزء من قطعة أرضية جماعية تابعة للرسم العقاري عدد 13322/س من بقايا الطرق مساحته 81 مترا مربعا بممر دي بيرسي حي الرجاء بمقاطعة المعاريف لفائدة ورثة “أ.س”.

و سيتم كذلك الدراسة والتصويت على تفويت جزء من قطعة أرضية جماعية تابعة للرسم العقاري عدد 13322/س من بقايا الطرق مساحته 81 مترا مربعا، الكائن بممر دي بيرسي حي الرجاء بمقاطعة المعاريف لضمه للرسم العقاري المجاور عدد 21756/71 لفائدة ورثة “س.أ”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الدار البيضاء في طريقه لإنجاز حوض لتجميع المياه الشتوية

مجلس الدار البيضاء في طريقه لإنجاز حوض لتجميع المياه…

2023-02-21 / 12:31
Photo of الرميلي تتجه لإلغاء “اتفاقية” بين الجماعة و شركة الدار البيضاء للخدمات

الرميلي تتجه لإلغاء “اتفاقية” بين الجماعة و شركة الدار…

2023-02-20 / 16:31
Photo of ظهر في فيديو يعرض ضحية للسرقة بالعنف.. أمن البيضاء يوقف شخصا

ظهر في فيديو يعرض ضحية للسرقة بالعنف.. أمن البيضاء…

2023-02-17 / 20:23
Photo of تدشين مركز تشخيص السل والأمراض التنفسية ضواحي الدار البيضاء

تدشين مركز تشخيص السل والأمراض التنفسية ضواحي الدار البيضاء

2023-02-14 / 12:57
Photo of البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف 3 أشخاص

البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف 3 أشخاص

2023-02-13 / 21:27
Photo of البيضاء.. شخص يضرم النار في جسده داخل مقر ديمومة الأمن

البيضاء.. شخص يضرم النار في جسده داخل مقر ديمومة…

2023-02-11 / 16:54
Photo of أسعار الخضر بالبيضاء.. “اللوبية” تصل 40 درهم للكيلوغرام و الطماطم تتجاوز 13 درهم

أسعار الخضر بالبيضاء.. “اللوبية” تصل 40 درهم للكيلوغرام و…

2023-02-08 / 12:06
Photo of إغلاق شارع أولاد زيان بالدار البيضاء لشهر و نصف بسبب أشغال الترامواي

إغلاق شارع أولاد زيان بالدار البيضاء لشهر و نصف…

2023-02-01 / 11:35
Photo of ظهر في فيديو يعرض ضحيتين للسرقة بالعنف.. إيقاف شخص بالبيضاء

ظهر في فيديو يعرض ضحيتين للسرقة بالعنف.. إيقاف شخص…

2023-01-27 / 10:07
Photo of المجلس الجهوي للسياحة يتوقع خمسة ملايين سائح للدار البيضاء هذا العام

المجلس الجهوي للسياحة يتوقع خمسة ملايين سائح للدار البيضاء…

2023-01-26 / 16:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق