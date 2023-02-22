مجلس الرميلي يتدارس تفويت عدد من القطع الأرضية للخواص بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعقد مجلس مدينة الدار البيضاء دورته العادية نهار اليوم برئاسة العمدة نبيلة الرميلي و ذلك بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات.

و يتضمن جدول أعمال الدورة عددا من النقاط من بينها الدراسة والتصويت على تفويت جزء من الرسم العقاري مساحته 51 مترا مربعا من بقايا الطرق عدد 35835/س في ملك جماعة الدارالبيضاء وذلك لأجل ضمه للرسم العقاري المجاور عدد 32483/47 في ملك الخواص “م.ج” ومن معه.

كما ستتم الدراسة والتصويت على إلغاء المقرر عدد 123/2017 المتعلق بالموافقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم لتفويت جزء من قطعة أرضية جماعية تابعة للرسم العقاري عدد 13322/س من بقايا الطرق مساحته 81 مترا مربعا بممر دي بيرسي حي الرجاء بمقاطعة المعاريف لفائدة ورثة “أ.س”.

و سيتم كذلك الدراسة والتصويت على تفويت جزء من قطعة أرضية جماعية تابعة للرسم العقاري عدد 13322/س من بقايا الطرق مساحته 81 مترا مربعا، الكائن بممر دي بيرسي حي الرجاء بمقاطعة المعاريف لضمه للرسم العقاري المجاور عدد 21756/71 لفائدة ورثة “س.أ”.

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