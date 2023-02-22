طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-02-22 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار الطقس البارد نسبيا بمرتفعات الأطلس إلى جانب نزول أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي والأطلس الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والأطلس المتوسط، مع تكون سحب منخفضة وكتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الجنوبية.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01- و 7 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 11 و16 درجة بكل من السواحل والسهول الداخلية والوسطى وأقصى الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، ومابين 16 و21 درجة بسوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في اننخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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‫10 تعليقات

  9. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..

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