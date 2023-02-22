طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار الطقس البارد نسبيا بمرتفعات الأطلس إلى جانب نزول أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي والأطلس الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية.
كما يتوقع تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والأطلس المتوسط، مع تكون سحب منخفضة وكتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الجنوبية.
وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي والسواحل الوسطى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01- و 7 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 11 و16 درجة بكل من السواحل والسهول الداخلية والوسطى وأقصى الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، ومابين 16 و21 درجة بسوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في اننخفاض.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
10 تعليقات
الحمد لله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى..
انتعاش كبير لحقينة السدود وامالنا ان يكون موسم فلاحي جيد..
الحمد لله على هذه التسقاطات المطرية الأخيرة..
المناطق الجنوبية عرفت تساقطات ثلجية كثيفة..
نتمنى ان تستمر هاته التساقطات المطرية لإنقاذ هذا الموسم الفلاحي ..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
حقينة السدود وصلت الى 80٪ ولله الحمد وكذا الفرش المائية..
الأقاليم الجنوبية ستعرف ازدهار في الأشهر القادمة لسقوط الامطار والثلوج..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
اللهم غيثا نافعا