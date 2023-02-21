هزيمة مذلة لليفربول أمام ريال مدريد

هبة بريس _ رياضة

قاد المهاجمان البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة “ريمونتادا” فريقهما ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أمام مضيفه ووصيفه ليفربول الإنكليزي وقلبا تأخره بهدفين إلى فوز 5-2 الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليضع النادي الملكي قدماً في ربع النهائي.

تقدم ليفربول بهدفي الأوروغوياني داروين نونييس (4) والمصري محمد صلاح (14)، ليرد ريال بخماسية تناوب عليها فينيسيوس جونيور (21 و36) ومواطنه إيدر ميليتاو (47) وبنزيمة (55 و67).

وتقام مباراة الإياب في “سانتياغو برنابيو” في 15 مارس المقبل.

وفشل ليفربول في الثأر من خسارته أمام النادي الملكي بهدف فينيسيوس جونيور في نهائي المسابقة القارية الأم في باريس في مايو الماضي.

في بداية صاعقة على ملعب “أنفيلد”، سجل ليفربول هدف السبق بعد تمريرة عرضية من صلاح على الجهة اليمنى تابعها نونييس الذي كسر مصيدة التسلل، بكعب قدمه اليمنى في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (4).

ولم ينتظر ليفربول أكثر من 10 دقائق لهز شباك مضيفه للمرة الثانية بعد خطأ فادح من كورتوا الذي حاول إبعاد كرة وصلته من داني كارفاخال، إلا إنه تعثر أمام صلاح الذي لم يجد صعوبة في ايداعها في المرمى (14)، في ثامن أهدافه هذا الموسم في المسابقة.

وبات صلاح بهدفه الـ 42 أفضل مسجل قارياً بقميص ليفربول متجاوزاً لاعب الوسط ستيفن جيرارد (41)، كما تساوى مع العاجي ديدييه دروغبا كأفضل مسجل إفريقي في دوري الأبطال مع 44 هدفاً لكل منهما.

وقلّص فينيسيوس جونيور النتيجة بعد تبادل للكرة مع بنزيمة على الجهة اليسرى ليسدد من داخل منطقة الجزاء أرضية زاحفة بمواجهة 3 مدافعين فشل الحارس البرازيلي أليسون في صدها (21).

وحال ميليتاو دون تسجيل نونييس هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بابعاده الكرة عن خط المرمى (25)، قبل أن يتلقى ريال ضربة معنوية باصابة مدافعه النمسوي دافيد ألابا وخروجه ليحل بدلاً منه ناتشو فرنانديس (27).

وسدد فينيسيوس جونيور كرة مشابهة لهدفه، إلا أن بيكر كان بالمرصاد (31).

وردّ بيكر التحية لنظيره البلجيكي بعدما ارتكب بدوره خطأ فادحاً عندما حاول تشتيت كرة اعادها إليه جو غوميز، إلاّ أنها اصطدمت بفينيسيوس جونيور المتابع لتهز الشباك (36).

وأطلق الحكم صافرة النهاية على وقع انقاذ الاسكتلندي أندرو روبرتسون كرة أرضية من فينيسيوس جونيور كادت تصل إلى رودريغو المنفرد أمام المرمى (45+1).

وتقدم ريال للمرة الاولى برأسية ميليتاو بعد ركلة حرة من الكرواتي لوكا مودريتش (47)، قبل أن يضيف بنزيمة الرابع بعد تسديدة اصطدمت بغوميز وخدعت الحارس (55) والخامس بعدما تلاعب بدفاع الريدز وسدد في الشباك (67).

وبات ريال ثاني فريق يسجل 5 أهداف في مرمى ليفربول في مباراة واحدة في تاريخ المسابقات الأوروبية، بعد أياكس أمستردام الهولندي في ديسمبر 1966 في الكأس الأندية الاوروبية البطلة (5-1)، حسب “أوبتا” للاحصاءات.

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