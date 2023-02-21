البنك الدولي: المساواة بين الجنسين ضرورة مجتمعية
أكد المدير العام لعمليات البنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، يوم الثلاثاء ببنجرير، أن المساواة بين الجنسين ضرورة مجتمعية، مشددا على أهمية تعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع.
وشدد تروتسنبورغ، خلال الحلقة الدراسية العالمية الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات والندوات، التي تركز على القضايا الإنمائية الرئيسية، والتي ستناقش في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر المقبل بمراكش، على ضرورة محاربة الفقر وتمكين النساء من التعليم الجيد، مشيرا إلى أنه إذا تم توظيف جميع النساء بنفس النسبة التي يتم بها توظيف الرجال، سيرتفع الناتج الداخلي العام بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة.
ونوه المدير العام لعمليات البنك الدولي، خلال هذا اللقاء الذي نظمه البنك الدولي، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حول “تمكين المرأة من أجل فرص عمل أفضل في المستقبل”، بأهمية تمكين النساء من تكافؤ الفرص لتشكيل مستقبل الوظائف، وذلك انطلاقا من الفوارق المتباينة في هذا المجال بينهن وبين والرجال، مبرزا أن أزمة كوفيد فاقمت هذا الوضع.
وقال إنه “من حق النساء الحصول على فرص متكافئة، ومن هذا المنطلق يتعين أن تشمل مراحل تعليمهن مختلف الأسلاك بما فيها الجامعية”، مشيرا إلى أن معدل النساء اللواتي يتابعن دراستهن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية يبلغ 54 في المائة.
وأضاف تروتسنبورغ أن “المساواة بين الجنسين تدخل في إطار اهتمامات البنك الدولي”، مؤكدا على ضرورة الانخراط في العديد من الأنشطة التي تروم النهوض بأوضاع النساء، من بينها على الخصوص الانضمام الى التحالف العالمي للدفاع عن المناصفة والتكافؤ بين الجنسين، والتصدي لكافة أشكال التمييز.
وتميز هذا اللقاء بمشاركة كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووزيرة المالية في إندونيسيا، وسري مولياني إندراواتي (عن بعد)، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي.
14 تعليقات
ومادخل البنك الدولي كمؤسسة تقرض وتاخد بنسبة اكتر وتضع الشروط؟ انه شان داخلي
حق المساواة بين الجنسين حق مشروع وإنساني،ننتظر رد خفافيش الظلام وكل الأصوليين والمتشددين ودواعش الفكر وذوي العقلية الذكورية الأبوية الباترياركية المتخلفة.على يقين سيحتكمون إلى بعض النصوص الغير الأخلاقية والإنسانية التى تجعل شهادة المرأة وميراثها أقل من الرجل ويجب حتى ضربها كالدابة تبعاً للآية القرآنية الغير الأخلاقية “واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن..”سورة النساء 34
ديننا يكفينا ولا نحتاج ولا نريد إملاءات البنك الحشري الدولي المتطفل
” إذا تم توظيف جميع النساء بنفس النسبة التي يتم بها توظيف الرجال، سيرتفع الناتج الداخلي العام بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة.” وكأن مناصب الشغل فاقت اليد العاملة النشيطة. وكأن الشركات والمصانع و الإدارات متوقفة بسبب نقص العمالة. الحاصول اللي بقا متبع البنك الدولي غيجيبها فراسو
هذا إن دلة على شيء، فهو يدل على أن بنك الدولي هو من يحكم المغرب.
و مثل هذه توصيات فهي تروج للعقلية جندرية
الاسلام كرم المرأة أحسن تكريم وهي اخترت لنفسها الذل
ضاعت الأم
من غير لاسلام والالتزام بدين الله الحق فلا شيء يعطي للمرأة كرامتها
الغرب هم أسباب ذل المرأة عندما ينشرون صورها عارية للعالم
الاعلانات التي تظهر فيها النساء تظهر أنها بلا قيمة وأنها فقط للحاجة
الرجل مكانه العمل والمرأة مكانها الليت مع زوج صالح وحسن المعاشرة ولنا في رسول ٱلله ﷺ 💜 قدوة حسنة في أخلاقه مع أهله
يروى أهد العابدات الزهدات المؤمنات أنها خرجت من بيتها ثلاث مرات فقط
خرجت أول مرة لزواجها
والثانية للحجها
والثالة للموتها انتهى حتى المسجد النبي ﷺ 💟 لم يمنع من ذهابهم اليه لكن قال وبيوتهن خير لهن علما ان المسجد لا اختلاط فيه ولا ولا فيقوا يا نساء واتقوا الله حق تقاته الموت يأتي بغتة
في المملكة. 72\00 من النساء و28\00من الذكور فقط اذن،من الأجدر بالحصول على الوضيفة،طبعا الرجال،لأنهم اقلة،ولكن البنك الدولي يريد أن يغير شرع الله،في ديننا الحنيف ويكفينا ان اي مؤسسة عامة او خاصة في المملكة الاوتجد اغلب العاملين بها نساء والسبب النساء يعملن برتيب،زهيل وضعيف والدكور شوماج كيف قاري كيف ماقاري،اللهم،ان هذا لمنكر والبنك الدولي هو الحاكم الفعلي في البلدان العربية والإسلامية حتى لين نبقاو تابعين،الكفار عباد الصليب
البنك الدولي يفرض اجندته ويجر المجتمعات الى العهر هذا هو هدفه
المساوات يريدونها في كل شيء فلماذا ياترى مازال هناك عدم المساوات في المراحيض
نتمنى ان لا نجد مستقبلا مرحاض خاص بالرجال و اخر بالنساء