البنك الدولي: المساواة بين الجنسين ضرورة مجتمعية

هبة بريس

أكد المدير العام لعمليات البنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، يوم الثلاثاء ببنجرير، أن المساواة بين الجنسين ضرورة مجتمعية، مشددا على أهمية تعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع.

وشدد تروتسنبورغ، خلال الحلقة الدراسية العالمية الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات والندوات، التي تركز على القضايا الإنمائية الرئيسية، والتي ستناقش في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر المقبل بمراكش، على ضرورة محاربة الفقر وتمكين النساء من التعليم الجيد، مشيرا إلى أنه إذا تم توظيف جميع النساء بنفس النسبة التي يتم بها توظيف الرجال، سيرتفع الناتج الداخلي العام بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة.

ونوه المدير العام لعمليات البنك الدولي، خلال هذا اللقاء الذي نظمه البنك الدولي، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حول “تمكين المرأة من أجل فرص عمل أفضل في المستقبل”، بأهمية تمكين النساء من تكافؤ الفرص لتشكيل مستقبل الوظائف، وذلك انطلاقا من الفوارق المتباينة في هذا المجال بينهن وبين والرجال، مبرزا أن أزمة كوفيد فاقمت هذا الوضع.

وقال إنه “من حق النساء الحصول على فرص متكافئة، ومن هذا المنطلق يتعين أن تشمل مراحل تعليمهن مختلف الأسلاك بما فيها الجامعية”، مشيرا إلى أن معدل النساء اللواتي يتابعن دراستهن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية يبلغ 54 في المائة.

وأضاف تروتسنبورغ أن “المساواة بين الجنسين تدخل في إطار اهتمامات البنك الدولي”، مؤكدا على ضرورة الانخراط في العديد من الأنشطة التي تروم النهوض بأوضاع النساء، من بينها على الخصوص الانضمام الى التحالف العالمي للدفاع عن المناصفة والتكافؤ بين الجنسين، والتصدي لكافة أشكال التمييز.

وتميز هذا اللقاء بمشاركة كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووزيرة المالية في إندونيسيا، وسري مولياني إندراواتي (عن بعد)، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي.

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