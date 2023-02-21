بنموسى : تطوير منظومة التعليم رهين بإرساء “حكامة الجودة”
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الإثنين 21 فبراير 2023، بالرباط، أن تطوير منظومة التعليم رهين بإرساء حكامة مرتكزة على الجودة، والانخراط المسؤول لجميع الأطراف الفاعلة، فضلا عن توفر الموارد المالية، لمواجهة التحديات المتعلقة بالتربية والتعليم.
وذكر بنموسى، في كلمة خلال الجلسة الثانية للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أن الحق في التمدرس لا يقتصر على ضمان الولوج العادل والمنصف إلى المدرسة، ولكنه يتطلب كذلك توفير تعليم ذو جودة لفائدة الجميع.
وسجل في هذا السياق أن العلاقة بين الجودة والتربية والتعليم، تتطلب تعزيز التعبئة من أجل مواصلة إصلاح المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري تمكين التلاميذ من اكتساب المؤهلات والمهارات اللازمة لضمان الارتقاء الاجتماعي وتحقيق الذات، من خلال تنمية وترسيخ قيم المواطنة، وتوطيد مبادئ الاستقلالية والمسؤولية والقدرة على التكيف مع التطورات التي يعرفها العالم.
وفي سياق حديثه عن أهمية الجودة في منظومة التربية والتعليم، أبرز السيد بنموسى أن الوزارة أعدت خارطة الطريق للفترة 2022-2026 لتمكين المدرسة العمومية من توفير الجودة المطلوبة، وذلك بهدف تنزيل نموذج جديد لتدبير الإصلاح القائم على التأثير على التلميذ، وتحقيق حلول وتدابير فعالة.
وأوضح أن خارطة الطريق هذه تنسجم مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتتوافق مع النموذج التنموي الجديد وأهداف البرنامج الحكومي، معتبرا أن الاستمرارية والمقاربة التشاركية، والتدبير القائم على النتائج مفتاح تحسين خدمات المدرسة العمومية.
وتابع بنموسى أن خارطة الطريق تنص على تقليص الهدر المدرسي، ومكافحة مشكلة رسوب التلاميذ، فضلا عن مراجعة وتحيين المناهج وتدريس اللغات، لافتا إلى أنه ستتم برمجة تكوينات لفائدة المدرسين من أجل تشجيع روح المبادرة، عن طريق وسائل تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأكاديمية والعملية والتطبيقية، بمقاربة بيداغوجية فعالة تعطي اهتماما خاصا للتلميذ.
وفيما يتعلق بالتدبير، شدد بنموسى على ضرورة تعزيز نقاط القوة والكفاءات، وإنشاء علامة الجودة من أجل تحسين وقياس أداء المؤسسات التعليمية، وكذا تحسين شروط الاستقبال بها.
ويأتي تنظيم النسخة السابعة الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في موضوع “الرأسمال البشري”، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية الرشيدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية.
14 تعليقات
غير صحيح.
أولا قبل التكلم على التطوير، وجب إيقاف النزيف لأن تعليمنا في غرفة الإنعاش حيث طالت غيبوبته.
ثانيا و بعد إيقاف النزيف، يجب إصلاح التعليم وذلك لا يمكن أن يتأتى دون الوقوف على أسباب الفشل الذي رافق مختلف (المحاولات السابقة).
ثالثا و هذا هو الأهم، يجب التوفر على الإرادة السياسية لذلك.
الجودة و المردودية تتطلب احترام العاملين بالقطاع والرفع من شأن المنظومة فكيف نتحدث عن جودة قطاع لا يحترم حتى مواعيد اعلان نتائج حركة انتقالية؟
حينما تخاطب الاخر حول تجربتك التسييرية لقطاع ما فذلك يكون بعد ان تحقق النجاح فيه!! و النجاح تقييمه مرهون بالنتائج و النجاعة و راي الشعب في ما قدمته…السيد بنموسى فشل كغيره و لم يغير شيئا كما فشل مسبقا في بعض مناسبه حسب تقييمي كمواطن بسيط…السؤال الذي يحيرني هو لماذا نخرج في اختيار الاشخاص عن مبدأ الانتماء الى المهنة و التخصص ام ان ارحام أمهات المغرب لم تنجب غير هؤلاء..!!
التعليم انعدم مع بنموسى الذي لا يفقه شيئا فيه وليس من أهل الاختصاص..
لا نظام أساسي بدون إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية مع صرف المستحقات..
التعليم ينزلق إلى المنحدر ويجب اعطاء لصندوق الميزانية الأولوية لأصحاب المستحقات و التحفيز المادي بالزيادة في الاجور لتشجيع الأساتذة..
وضع التعليم في هذه المرحلة وضع كارثي بكل المقاييس..
التعليم في المغرب يحتضر ..
بل اصلاح التعليم ينطلق من مكان التعليم
احداث مؤسسات عمومية
إعادة النظر في المراجع المعتمدة في التدريس وبدون تعديل كل سنة من اجل التوفير في الميزانية إزالة المؤسسات التعليمية الخاصة والاقتصار على المؤسسات العمومية فقط .الزيادة في الأجور .صرف المستحقات…
تقريرات واهية وغير مقنعة في ظرفية صعبة يعيشها قطاع التعليم واحتقان للمدرسين..
اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة ..
يجب مراجعة المقررات الدراسية واصدار مرسوم يقضي بترسيم الأساتذة المتعاقدين…
فشل التعليم في الآونة الأخيرة يتطلب تدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن انقاذه..
يجب تغيير مصطلح التعليم العمومي في المغرب لانه لا يوافق المعنى.