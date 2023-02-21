حكم قضائي يحل مجلس الجماعة الترابية لإفران وينهي “البلوكاج”

هبة بريس _ فاس

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بحل مجلس الجماعة الترابية لمدينة إفران، التابعة لإقليم لإفران، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك .

وقالت مصادر ” هبة بريس” إن السلطة الإقليمية أحالت هذه القضية عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد أن أنذرت أعضاء المجلس من أجل ممارسة مهامهم عقب امتناعهم عن ذلك.

وكان تمسك المعارضة وامتناعها عن مباشرة مهامها أضر بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات السابقة.

وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.

وعليه، يرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة إفران من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد وإن لم نقل بوجوه جديدة بعيدين عن الإدمان والشبوهات كما هو مروج بمدينة إفران حسب مصدر” هبة بريس” لأن ” عبد الحميد المزيد ” عامل إفران ليس بالسهل يريد المعقول و التفاني في العمل بخصوص التسيير في الإدارات والجماعات الترابية التابعين له في نفوذ الإقليم وحتى داخل عمالته .

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