مراكش : ايداع شخصين السجن بعد سطوهما على صيدليتين

قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش ، اليوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري ،ايداع شخصين السجن المدني بمراكش، في انتظار محاكمتهما بالمنسوب لهما.

وكانت مصالح الدرك الملكي بتامنصورت ، الاحد الماضي، قد اوقفت شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة.

وبحسب المعطيات المتوقرة، فإن المعنيين بالأمر البالغين من العمر 24 و26 سنة، أقدما الخميس الماضي، على السطو على صيدليتين بالشطر السادس بملحقة الفتح بمدينة تامنصورت، حيث تمكنا من السطو على 50 ألف درهما من صيدلية، و30 ألف درهما من الصيدلية الأخرى.

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