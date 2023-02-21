امنتانوت : ساكنة دوار ” واندغيغ” انعدام المسالك، مرافق هشة وموجة برد قارس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعاني سكان دوار ” واندغيغ” بالجماعة الترابية ” افلا إسن” بإقايم امنتانوت، ظروفا معيشية قاسية، ساهمت بشكل كبير في تدهور وضعهم؛ ما جعلهم يشعرون بمرارة العيش وصعوبة الحياة بالنظر إلـى انعدام مختلف المرافق، وغياب المشاريع التنموية التي من شأنها المساهمة في استقرار الساكنة في هذه المناطق النائية.

نقائص كثيرة أعلن عنها السكان، وأثرت سلبا على حياتهم، وجعلتهم يجتهدون مرارا وتكرارا لإبلاغ انشغالاتهم الى المجلس الجماعي، والذي لا يرون رئيسهم الى حين وصول موعد الانتخابات، معاناة يقول هؤلاء إلى ميكروفون ” هبة بريس” استمرت ازيد من عشرين سنة، وهم يعانون الأمرّين من الكم الهائل من المشاكل التي زاد من حدتها انعدام المياه، وكذا العزلة التامة لغياب المسالك، علما أن المنطقة جبلية وبها جو بارد جدا، يقابله مستشفى محلي بعيد عن السكان، ويقول هؤلاء ” المرضى إما يشفون بعلاجات شعبية او يموتون بداخل بيوتهم” .

– سكان يعانون العطش في الصيف وقساوة البرد في الشتاء

وكشف السكان في تصريحاتهم للجريدة، عن أن معاناتهم مع انعدام المياه تؤرقهم وزادت من صعوبتها، فالأزمة الحادة القائمة التي تعود إلى أزيد من 10 سنوات كاملة، حولت حياتهم إلى جحيم، على حد قولهم، رغم علم المسؤولين بوضعيتهم، مما اضطر جمعية محلية الى حفر بئر بالمنطقة، حمى السكان من العطش في الايام الحارة، رغم أن ثلاث أبار بالمنطقة قليلة العمق التهمت أموال عمومية.

– قسم دراسي وحيد يرجع إلى العهود الوسطى

كما طرح السكان مشكلة عدم بناء حجرة دراسية لفائدة 50 تلميذ وتلميذة من ابناء الدوار، حيت عاينت كاميرا ” هبة بريس” حجرة دراسية تشبه المباني التي دمرتها الحروب في العصور الوسطى، تصدعات في الجدران وسقف هش قابل السقوط في أي لحظة، إذا لم تتحرك السلطات والجهات المختصة بالقطاع، قبل وقوع مآساة.

وقال السكان أن التلاميذ يقطعون مسافة ثلاث كيلومترات على الاقدام من الدوار الى الحجرة الدراسية، وأن مشوارهم الدراسي ينتهي في المستوى السادس، لأن المدرسة الإعدادية الوحيدة لا يمكن الوصول اليها لأنها موجودة بالقرب من الحدود الترابية لعمالة أكادير ادوتنان.

ويآمل السكان من السلطات العاملية وممثلي وزارة التعليم ومنتخبون محليا واقليميا، زيارتهم بالدوار للوقوف عن قرب من حجم معاناة يومية .

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