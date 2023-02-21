خدمة عسكرية .. تذكير بآخر أجل لملء استمارة الإحصا

2023-02-21 / 20:38
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هبة بريس _ الرباط

يذكر وزير الداخلية الشباب الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية، ولم يقوموا لحد الساعة بملئها، أنه يتعين عليهم، في إطار عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2023، ملء استمارتهم عبر الموقع الالكتروني (www.tajnid.ma) وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للإحصاء يوم 25 فبراير 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.

وأوضح وزير الداخلية، في بلاغ تذكيري حول عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، أنه يتعين على الشباب، ذكورا وإناثا، الراغبين في التطوع لأداء الخدمة العسكرية أن يبادروا، قبل انتهاء الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء المذكور، إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر نفس الموقع الالكتروني www.tajnid.ma

ولفت وزير الداخلية، حسب البلاغ، انتباه الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء، الراغبين في الاستفادة من الإعفاء، لأحد الأسباب المقررة في القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أن يودعوا في أقرب وقت ممكن، وعلى أبعد تقدير يوم 25 فبراير 2023 كآخر أجل لذلك، طلبات إعفائهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات سبب الإعفاء لدى السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابع لدائرة نفوذها الترابي محل إقامتهم.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم عرض طلبات الإعفاء على اللجان الإقليمية قصد دراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها فور انتهاء الفترة المحددة لعملية الإحصاء.

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تعليق واحد

  1. هل ملأ الاستمارة ابناء وهبي وباقي الوزراء أيضا ام هي مخصصة لأبناء الطبقة الكادحة فقط؟

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