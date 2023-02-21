تخفيف عقوبة الناشط الحقوقي “رضى بنعثمان”

2023-02-21 / 19:35
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هبة بريس _ الرباط

خففت محكمة الاستئناف بالرباط عقوبة الناشط الحقوقي رضى بنعثمان من السجن 3 أعوام إلى عام ونصف، لإدانته بتهم منها “إهانة هيئات منظمة”، على خلفية منشورات على فيسبوك ويوتيوب، وفق ما أفاد دفاعه الثلاثاء.

وقال المحامي محمد النويني “إن الحكم الذي صدر مساء الاثنين قضى “بتخفيض العقوبة في حق المدافع عن حقوق الإنسان رضى بن عثمان إلى سنة ونصف”، بينما “التمس دفاعه الحكم ببراءته”.

واعتقل الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 9 سبتمبر بأمر من النيابة العامة، للتحقيق معه حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود للعام 2021، تضمنت على الخصوص دعوته “للاحتجاج ضد التطرف الأمني الذي تعرفه بلادنا”، وفق ما أوضح دفاعه في وقت سابق.

ووجهت إليه تهم منها “إهانة هيئات منظمة” و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة”، لتدينه المحكمة الابتدائية بالرباط وتحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام.

خلال محاكمته أمام الاستئناف التمس دفاعه تبرئته وإسقاط الملاحقة في حقه، كما أوضح محاميه النويني، على أساس أن “ما نسب له لا يخرج عن نطاق حرية الرأي والتعبير، باعتبار أنهما حقان أصيلان ومقدسان”.

لكن المحكمة لم تقتنع ببراءته لتقضي فقط بخفض العقوبة

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