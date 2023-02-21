رغم الخلاف..مناورات عسكرية بين البحريتين المغربية والفرنسية

هبة بريس _ الرباط

كشف السفير الفرنسي المعتمد في الرباط في تغريدة له أن البحرية الحربية لكل من المغرب وفرنسا والسنغال قد أجرت مناورات في خليج غينيا بإفريقيا الغربية خلال الأيام الماضية.

وجاء في التغريدة ان هذه المناورات شملت تمارين لمواجهة القرصنة والتهريب ومواجهة المخاطر ضد الملاحة ضمن أخطار أخرى.

و أجرت القوات البرية والجوية المغربية والفرنسية أيضا مناورات أخرى منذ شهور في منطقة شرق المغرب، شملت مواجهة الإرهاب. كما سجل شهر نوفمبر الماضي، مناورات بحرية بين البلدين همت عمليات الإنقاذ، وتكررت أخرى برية في جال المغرب خلال الشهر نفسه.

ويجري المغرب مناورات بحرية مكثفة مع فرنسا بحكم أن سلاحه البحري مكون في الغالب من فرقاطات فرنسية الصنع، اقتناها خلال العقدين الأخيرين، خاصة بعد أزمة جزيرة “ثورة” عام 2002 عندما وجد نفسه أعزلا أمام البحرية الإسبانية، بعكس سلاح الجو المكون في غالبيته من الطائرات المقاتلة الأمريكية مثل “إف 16″، ولهذا يجري مناورات مع الأمريكيين تركز على القتال الجوي._ حسب القدس العربي التي تطرقت للموضوع _

ورغم الأزمة القائمة بين المغرب وفرنسا يبقى التعاون العسكري بين البلدين ناضجا ولا يتأثر كثيرا اذ تستمر المناورات العسكرية.

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