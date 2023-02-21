هل انفصلت بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني ؟

نجلاء مزيان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء، بخبر انفصال الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل من النجم المصري تامر حسني.

وفي خطوة مفاجئة قام بها الثنائي بسمة وتامر بإلغاء متابعتهما لبعضهما البعض على انستقرام، ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرجحون أنهما يمهدان للإعلان عن طلاقهما، فيما رجح البعض الآخر أنها طريقة للفت الانتباه و لترويج الأغنيه الجديدة للنجم المصري.

من جهتهما، التزم الثنائي الصمت ولم يعلق أي منهما على الأمر، بينما عمد كل منهما على نشر مقاطع فيديو مختلفة عبر خاصية القصص القصيرة.

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