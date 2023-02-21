هل انفصلت بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني ؟

2023-02-21 / 17:55
نجلاء مزيان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء، بخبر انفصال الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل من النجم المصري تامر حسني.

وفي خطوة مفاجئة قام بها الثنائي بسمة وتامر بإلغاء متابعتهما لبعضهما البعض على انستقرام، ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرجحون أنهما يمهدان للإعلان عن طلاقهما، فيما رجح البعض الآخر أنها طريقة للفت الانتباه و لترويج الأغنيه الجديدة للنجم المصري.

من جهتهما، التزم الثنائي الصمت ولم يعلق أي منهما على الأمر، بينما عمد كل منهما على نشر مقاطع فيديو مختلفة عبر خاصية القصص القصيرة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “المجون” على الأثير .. “دعاء اليحياوي” وواقعة ” الكسالة ” !!!!

“المجون” على الأثير .. “دعاء اليحياوي” وواقعة ” الكسالة…

2023-02-21 / 17:43
Photo of في اليوم الثاني من المحاكمة.. بريول: “لمجرد عرض علي 150 أورو ثمن سكوتي”

في اليوم الثاني من المحاكمة.. بريول: “لمجرد عرض علي…

2023-02-21 / 16:31
Photo of زوجة لمجرد تتصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعي

زوجة لمجرد تتصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعي

2023-02-21 / 15:15
Photo of حصري.. دنيا بطمة تخوض تجربة التمثيل رفقة شقيقتها ابتسام

حصري.. دنيا بطمة تخوض تجربة التمثيل رفقة شقيقتها ابتسام

2023-02-21 / 13:44
Photo of صرحت بمعلومات خاطئة.. جميلة الهوني تعتذر و توضح

صرحت بمعلومات خاطئة.. جميلة الهوني تعتذر و توضح

2023-02-20 / 23:42
Photo of مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تعلن عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية

مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تعلن عن الأفلام…

2023-02-20 / 22:58
Photo of القضاء يقرر في “ولاية ” أمين الناجي عن ابنه

القضاء يقرر في “ولاية ” أمين الناجي عن ابنه

2023-02-20 / 16:40
Photo of فور رأيته أجهشت بالبكاء..تفاصيل مثول سعد لمجرد للمحاكمة في قضية الاغتصاب

فور رأيته أجهشت بالبكاء..تفاصيل مثول سعد لمجرد للمحاكمة في…

2023-02-20 / 15:22
Photo of مشاركة أربعة دور نشر مغربية في معرض مسقط الدولي للكتاب

مشاركة أربعة دور نشر مغربية في معرض مسقط الدولي…

2023-02-20 / 14:59
Photo of يوتيوبر مغربي يحرف القرآن ولطيفة رأفت تطالب بمحاسبته

يوتيوبر مغربي يحرف القرآن ولطيفة رأفت تطالب بمحاسبته

2023-02-19 / 17:50
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق