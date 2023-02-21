“المجون” على الأثير .. “دعاء اليحياوي” وواقعة ” الكسالة ” !!!!

2023-02-21 / 17:43
1
هبة بريس _ ع عياش

لم تجد المطربة دعاء اليحياوي، وهي خريجة برنامج المسابقات “ذا فويس” من واقعة للحديث عنها سوى عن واقعة الحمّام واضعة جسدها محط حديث مغربي ساده الاستنكار

ففي حلقة.إذاعية تم بثها على إذاعة مغربية خاصة حكت دعاء اليحياوي انها كانت بالحمام اذ بزبونة تطلب من “الكسّالة” أن تتأكد لها من كون أحد أعضاء جسد المطربة وبالتحديد (أسفل الظهر) طبيعي وليس نتاج تدخل جراحي من طبيب تجميل.

“مومو ” ولكي يحيط تصريح اليحياوي بالاستغراب أظهر اهتماما مبالغا فيه بما قالته المطربة، وبدت عليه الصدمة ليس من محتوى كلامها، بل من طلب الزبونة التي يبدو أنها تجاوزت الحدود بمحاولة التأكد إن كانت أعضاء حميمية وخاصة جدا من جسد دعاء اليحياوي طبيعية أم لا

رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم رأي في الموضوع اذ ابدت جل التعليقات سخافة التصريح وتجاوزه الحدود

وجاء في تعليق لسيدة “بدأنا نستحي ونحن مع عائلتنا أن نستمع إلى (الراديو) في السيارة”، وختمت بقولها موجهة خطابها للمذيع وضيفته: “استحيوا لا زالت هناك عائلات محافظة”.

وقال اخر ” مستوى هذا الكلام تحت المراحيض فيما عاد معلق اخر إلى القول “زمان عندما كان (الراديو) متنفسا لفئة من المجتمع تعتبر مثقفة نوعا ما، وكانت البرامج والمواضيع هادفة”، واستطرد بالقول، إن هناك مَن “لم يترك أي منفذ للدخول من خلاله من أجل إفساد هذا المجتمع”.

ومن المتوقع ان تصدر “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “عقوبات في حق البرنامج وصاحبه على إثر ما قيل من طرف مطربة زاغ حديثها عن المألوف

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هل انفصلت بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني ؟

هل انفصلت بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني ؟

2023-02-21 / 17:55
Photo of في اليوم الثاني من المحاكمة.. بريول: “لمجرد عرض علي 150 أورو ثمن سكوتي”

في اليوم الثاني من المحاكمة.. بريول: “لمجرد عرض علي…

2023-02-21 / 16:31
Photo of زوجة لمجرد تتصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعي

زوجة لمجرد تتصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعي

2023-02-21 / 15:15
Photo of حصري.. دنيا بطمة تخوض تجربة التمثيل رفقة شقيقتها ابتسام

حصري.. دنيا بطمة تخوض تجربة التمثيل رفقة شقيقتها ابتسام

2023-02-21 / 13:44
Photo of صرحت بمعلومات خاطئة.. جميلة الهوني تعتذر و توضح

صرحت بمعلومات خاطئة.. جميلة الهوني تعتذر و توضح

2023-02-20 / 23:42
Photo of مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تعلن عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية

مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تعلن عن الأفلام…

2023-02-20 / 22:58
Photo of القضاء يقرر في “ولاية ” أمين الناجي عن ابنه

القضاء يقرر في “ولاية ” أمين الناجي عن ابنه

2023-02-20 / 16:40
Photo of فور رأيته أجهشت بالبكاء..تفاصيل مثول سعد لمجرد للمحاكمة في قضية الاغتصاب

فور رأيته أجهشت بالبكاء..تفاصيل مثول سعد لمجرد للمحاكمة في…

2023-02-20 / 15:22
Photo of مشاركة أربعة دور نشر مغربية في معرض مسقط الدولي للكتاب

مشاركة أربعة دور نشر مغربية في معرض مسقط الدولي…

2023-02-20 / 14:59
Photo of يوتيوبر مغربي يحرف القرآن ولطيفة رأفت تطالب بمحاسبته

يوتيوبر مغربي يحرف القرآن ولطيفة رأفت تطالب بمحاسبته

2023-02-19 / 17:50

تعليق واحد

  1. من هذا المحافظ الاحمق الذي يستمع لاذاعة كهذه مع العائلة.. تبا لهكذا تفكير تدعون ارجلكم تطأ البراز وتستنكرون انتشار الرائحة الكريهة.

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق