“المجون” على الأثير .. “دعاء اليحياوي” وواقعة ” الكسالة ” !!!!

هبة بريس _ ع عياش

لم تجد المطربة دعاء اليحياوي، وهي خريجة برنامج المسابقات “ذا فويس” من واقعة للحديث عنها سوى عن واقعة الحمّام واضعة جسدها محط حديث مغربي ساده الاستنكار

ففي حلقة.إذاعية تم بثها على إذاعة مغربية خاصة حكت دعاء اليحياوي انها كانت بالحمام اذ بزبونة تطلب من “الكسّالة” أن تتأكد لها من كون أحد أعضاء جسد المطربة وبالتحديد (أسفل الظهر) طبيعي وليس نتاج تدخل جراحي من طبيب تجميل.

“مومو ” ولكي يحيط تصريح اليحياوي بالاستغراب أظهر اهتماما مبالغا فيه بما قالته المطربة، وبدت عليه الصدمة ليس من محتوى كلامها، بل من طلب الزبونة التي يبدو أنها تجاوزت الحدود بمحاولة التأكد إن كانت أعضاء حميمية وخاصة جدا من جسد دعاء اليحياوي طبيعية أم لا

رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم رأي في الموضوع اذ ابدت جل التعليقات سخافة التصريح وتجاوزه الحدود

وجاء في تعليق لسيدة “بدأنا نستحي ونحن مع عائلتنا أن نستمع إلى (الراديو) في السيارة”، وختمت بقولها موجهة خطابها للمذيع وضيفته: “استحيوا لا زالت هناك عائلات محافظة”.

وقال اخر ” مستوى هذا الكلام تحت المراحيض فيما عاد معلق اخر إلى القول “زمان عندما كان (الراديو) متنفسا لفئة من المجتمع تعتبر مثقفة نوعا ما، وكانت البرامج والمواضيع هادفة”، واستطرد بالقول، إن هناك مَن “لم يترك أي منفذ للدخول من خلاله من أجل إفساد هذا المجتمع”.

ومن المتوقع ان تصدر “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “عقوبات في حق البرنامج وصاحبه على إثر ما قيل من طرف مطربة زاغ حديثها عن المألوف

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