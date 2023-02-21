في اليوم الثاني من المحاكمة.. بريول: “لمجرد عرض علي 150 أورو ثمن سكوتي”

2023-02-21 / 16:31
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نجلاء مزيان

في اليوم الثاني من محاكمة النجم المغربي سعد لمجرد في قضيته الشهيرة التي كانت بطلتها الفرنسية لورا بريول، حرصت الأخيرة على تأكيد تصريحاتها السابقة و إضافة بعض التفاصيل المتعلقة بتلك الليلة.

و حسب صحفية فرنسية تتابع أطوار القضية المثيرة للجدل، فإن لورا اتهمت النجم المغربي بالعنف و العجرفة و كذا محاولته مضاجعتها بطريقة غير مفهومة على حد تعبيرها.

و أضافت أن النجم المغربي حاول شراء سكوت الفرنسية لورا بريول ب 150 أورو اي ما يعادل 1600 درهم، إضافة إلى سوار، غير أن الأخيرة قامت برفض عرضه على حد تعبيرها.

و استهلت الشابة الفرنسية حديثها، كاشفة أنه عرض عليها الزواج، محاولا إقناعها بالحياة السعيدة التي ستحظى بها فور قبولها العرض، مبرزة معاناتها في تلك اللحظة التي اكتشفت أنه شخص غير سوي “مهووس” على حد تعبيرها.

و في الأخير، حرصت لورا على إظهار بعض من معاناتها النفسية و الشخصية، فضلا عن اضطرارها لتغيير المدينة التي كانت تقطن بها و ترك عملها على حد قولها.

و يشار أن قضية سعد لمجرد، تحظى بمتابعة واسعة، كما أنها تصدرت عناوين الصحف و المواقع العالمية، و كذا أضحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

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