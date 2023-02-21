بوتين يوجه جيشه بالاستعداد لاختبار الأسلحة النووية

هبة بريس - وكالات

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة أن تستعد وزارة الدفاع الروسية وشركة “روساتوم” لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن موسكو لن تكون أول من يُجريها.

وقال بوتين، اليوم الثلاثاء، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية: “في حالة تنويهات الولايات المتحدة لاختبار الأسلحة النووية، يجب على وزارة الدفاع الروسية وشركة روساتوم الاستعداد لاختبار الأسلحة النووية الروسية”.

كما أوضح أن روسيا لن تكون أول من يفعل ذلك، قائلا في الوقت نفسه: “إذا أجرت الولايات المتحدة اختبارات (نووية) فسنقوم بذلك”، منوها إلى أنه “يجب ألا يتوهم أحد أنه يمكن هدم التكافؤ الاستراتيجي العالمي”.

وشدد على أن الجانب الروسي يعرف “كل تفاصيل” الولايات المتحدة بشأن انتهاء فترة الضمان لتطبيق الاستخدام العملي لأنواع معينة من الأسلحة النووية، مضيفا أن “بعض الشخصيات في واشنطن تفكر بالفعل في إمكانية إجراء تجارب طبيعية لأسلحتها النووية، بما في ذلك مراعاة حقيقة أن الولايات المتحدة تطور أنواعًا جديدة من الأسلحة النووية”.

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