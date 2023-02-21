وجدة.. ضبط مخزن به كميات مهمة من المواد الإستهلاكية الفاسدة

هبة بريس : وجدة

قامت اللجنة المكلفة بمراقبة الأسعار، المكونة من السلطة المحلية، قسم شؤون الاقتصادية التابع لعمالة وجدة أنكاد، والمكتب الوطني للسلامة الصحية ومكتب حفظ الصحة، مؤخرا بحجز كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، التي كانت تقدم بشكل يومي للمستهلك.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم ضبط مخزن غير مرخص ولا يتوفر على الشروط الصحية المنصوص عليها قانونا، يقوم صاحبه بتخزين العديد من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك وأخرى مجهولة المصدر، وتتمثل في البطاطس، التوابل، صلصة الطماطم، البرقوق وغيرها من المواد الفاسدة وأخرى مجهولة المصدر.

وتضيف نفس المصادر، أنه تم حجز ما يزيد عن 1500 كيلوغرام من البطاطس، 282 كيلوغراما من التوابل المطحونة، 227 كيلوغراما من العسل الاصطناعي، 12 كيلوغراما من البرقوق و 9 كيلوغرامات من صلصة الطماطم، وأن هذه المواد التي تم حجزها وإتلافها، تعود لأحد الأشخاص الذين يمتلكون احد المطاعم بوسط المدينة، ومنها من كانت ستعرض للبيع خلال شهر رمضان.

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