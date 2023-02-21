شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– شفشاون : ملمتران
– العرائش وتطوان : أقل من ملمتر .
ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0
4
10 تعليقات
الحمد لله على أمطار الخير
اللهم أنزل علينا الخيرات
اللهم حوالينا ولا علينا
نصيحة يا معشر المسلمين أكثروا الصيام في شهر شعبان
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
العرايش وتطوان أيضا