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شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-02-21 / 14:11
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– شفشاون : ملمتران

– العرائش وتطوان : أقل من ملمتر .

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