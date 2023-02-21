زوجة لمجرد تتصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعي

2023-02-21 / 15:15
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نجلاء مزيان

تصدر اسم زوجة النجم المغربي سعد لمجرد غيتة العلاكي الترند بمنصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع فيديو لهما داخل ردهات المحكمة الجنائية بالعاصمة الفرنسية.

و أشاد العديد من النشطاء، بتصرف غيتة العلاكي وإصرارها على دعمه و مساندته في أصعب أيام حياته، ابتداء من 2016 إلى غاية اليوم، فضلا عن الشهادة التي قدمتها في حقه، و التي ذكرت من خلالها مجموعة من القيم الإنسانية التي يتحلى بها سعد لمجرد بعيدا عن الأضواء و الشهرة.

و اعتبر ذات الرواد، أن تصريحات غيتة العلاكي و وجودها معه خلال المحاكمة، حتما سيساعد سعد على تخطي أزمته و كذا تسليط الضوء على محاسنه خاصة تلك المتعلقة بتعامله مع النساء، عكس ما يحاول البعض الترويج له و استغلاله لإلغاء حفلاته في مجموعة من الدول العربية.

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