زوجة لمجرد تتصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعي
نجلاء مزيان
تصدر اسم زوجة النجم المغربي سعد لمجرد غيتة العلاكي الترند بمنصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع فيديو لهما داخل ردهات المحكمة الجنائية بالعاصمة الفرنسية.
و أشاد العديد من النشطاء، بتصرف غيتة العلاكي وإصرارها على دعمه و مساندته في أصعب أيام حياته، ابتداء من 2016 إلى غاية اليوم، فضلا عن الشهادة التي قدمتها في حقه، و التي ذكرت من خلالها مجموعة من القيم الإنسانية التي يتحلى بها سعد لمجرد بعيدا عن الأضواء و الشهرة.
و اعتبر ذات الرواد، أن تصريحات غيتة العلاكي و وجودها معه خلال المحاكمة، حتما سيساعد سعد على تخطي أزمته و كذا تسليط الضوء على محاسنه خاصة تلك المتعلقة بتعامله مع النساء، عكس ما يحاول البعض الترويج له و استغلاله لإلغاء حفلاته في مجموعة من الدول العربية.
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