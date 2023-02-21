بنموسى يزور مركز تكوين المفتشين.. ويؤكد على دوره المحوري

هبة بريس

قام شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بزيارة تفقدية إلى مركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط، خصصت للوقوف على سير مجريات التكوين الأساس لهيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة التأطير والمراقبة المادية والمالية، وتدارس سبل تطوير أداء المركز وتعزيز دوره في المنظومة التربوية.

وخلال هذه الزيارة، تم التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه المركز في تكوين أطر هيئة التأطير والمراقبة، من خلال تكوين يزاوج بين ما هو نظري وميداني، بما يمكن هذه الهيئة من الاضطلاع بدورها، ومواكبة المستجدات التربوية، والمساهمة في تنزيل الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، وخاصة ما ينص عليه الالتزام رقم 6، المتعلق بتعزيز دور هيئة التفتيش في تكوين الأستاذات والأساتذة، عبر المصاحبة عن قرب والتدخل خلال التكوين الأساس والمستمر، بما يضمن تحقيق الجودة المطلوبة والأثر الفعلي داخل الفصل الدراسي، وينعكس إيجابيا على تعلمات ومكتسبات التلميذات والتلاميذ.

وبالمناسبة، قام الوزير بالاطلاع على سير التكوين بهذا المركز، من خلال معاينة حصص تكوينية للطلبة المتدربين، كما قام بزيارة مختلف المرافق التابعة له.

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