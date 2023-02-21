حصري.. دنيا بطمة تخوض تجربة التمثيل رفقة شقيقتها ابتسام

نجلاء مزيان - هبة بريس

أفادت مصادر جريدة هبة بريس، أن النجمة المغربية دنيا بطمة ستخوض تجربة التمثيل رفقة ثلة من النجوم المغاربة.

و أضاف المصدر ذاته، أن دنيا ستلعب دور البطولة في فيلم سينمائي من إخراج دمنة بونعيلات و سيناريو كليلة بونعيلات، حيث ستشاركها شقيقتها المؤثرة ابتسام بطمة تجربة التمثيل.

و واصل المصدر عينه، أن فريق العمل سيشرع بتصويره خلال الأيام القليلة القادمة، مبرزا أنه تم الاتفاق على جميع الأمور المادية و كذا مدة التصوير.

و أردف المتحدث نفسه، أن قصة الفيلم السينمائي ستحظى بإعجاب المتلقي المغربي، نظرا لحبكتها الدرامية و الكوميدية، و كذا لوجود أسماء وازنة في العمل مثل عبد الله فركوس، المنياري، نعيمة بوحمالة، فضيلة بنموسى و آخرون..

و جدير بالذكر أنها التجربة الأولى في مسيرة الفنانة المغربية دنيا بطمة، رغم تلقيها العديد من العروض سابقا، التي تم إلغائها بسبب الأزمة التي كانت تمر منها آنذاك.

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