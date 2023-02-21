حصري.. دنيا بطمة تخوض تجربة التمثيل رفقة شقيقتها ابتسام

2023-02-21 / 13:44
3
نجلاء مزيان - هبة بريس

أفادت مصادر جريدة هبة بريس، أن النجمة المغربية دنيا بطمة ستخوض تجربة التمثيل رفقة ثلة من النجوم المغاربة.

و أضاف المصدر ذاته، أن دنيا ستلعب دور البطولة في فيلم سينمائي من إخراج دمنة بونعيلات و سيناريو كليلة بونعيلات، حيث ستشاركها شقيقتها المؤثرة ابتسام بطمة تجربة التمثيل.

و واصل المصدر عينه، أن فريق العمل سيشرع بتصويره خلال الأيام القليلة القادمة، مبرزا أنه تم الاتفاق على جميع الأمور المادية و كذا مدة التصوير.

و أردف المتحدث نفسه، أن قصة الفيلم السينمائي ستحظى بإعجاب المتلقي المغربي، نظرا لحبكتها الدرامية و الكوميدية، و كذا لوجود أسماء وازنة في العمل مثل عبد الله فركوس، المنياري، نعيمة بوحمالة، فضيلة بنموسى و آخرون..

و جدير بالذكر أنها التجربة الأولى في مسيرة الفنانة المغربية دنيا بطمة، رغم تلقيها العديد من العروض سابقا، التي تم إلغائها بسبب الأزمة التي كانت تمر منها آنذاك.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هل انفصلت بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني ؟

هل انفصلت بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني ؟

2023-02-21 / 17:55
Photo of “المجون” على الأثير .. “دعاء اليحياوي” وواقعة ” الكسالة ” !!!!

“المجون” على الأثير .. “دعاء اليحياوي” وواقعة ” الكسالة…

2023-02-21 / 17:43
Photo of في اليوم الثاني من المحاكمة.. بريول: “لمجرد عرض علي 150 أورو ثمن سكوتي”

في اليوم الثاني من المحاكمة.. بريول: “لمجرد عرض علي…

2023-02-21 / 16:31
Photo of زوجة لمجرد تتصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعي

زوجة لمجرد تتصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعي

2023-02-21 / 15:15
Photo of صرحت بمعلومات خاطئة.. جميلة الهوني تعتذر و توضح

صرحت بمعلومات خاطئة.. جميلة الهوني تعتذر و توضح

2023-02-20 / 23:42
Photo of مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تعلن عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية

مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تعلن عن الأفلام…

2023-02-20 / 22:58
Photo of القضاء يقرر في “ولاية ” أمين الناجي عن ابنه

القضاء يقرر في “ولاية ” أمين الناجي عن ابنه

2023-02-20 / 16:40
Photo of فور رأيته أجهشت بالبكاء..تفاصيل مثول سعد لمجرد للمحاكمة في قضية الاغتصاب

فور رأيته أجهشت بالبكاء..تفاصيل مثول سعد لمجرد للمحاكمة في…

2023-02-20 / 15:22
Photo of مشاركة أربعة دور نشر مغربية في معرض مسقط الدولي للكتاب

مشاركة أربعة دور نشر مغربية في معرض مسقط الدولي…

2023-02-20 / 14:59
Photo of يوتيوبر مغربي يحرف القرآن ولطيفة رأفت تطالب بمحاسبته

يوتيوبر مغربي يحرف القرآن ولطيفة رأفت تطالب بمحاسبته

2023-02-19 / 17:50

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق