وفاة الرئيس الفخري لنادي ريال مدريد

2023-02-21 / 13:20
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الفخري للنادي الملكي وأحد أساطير الملكي.

وقال الريال في بيان على موقعه الرسمي: “يعرب النادي ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة أمانثيو أمارو، الرئيس الفخري وأحد أساطير نادينا وكرة القدم العالمية”.

وأضاف: “ينقل ريال مدريد تعازيه ومودته لزوجته كونسويلو، وأبنائه أوسكار وبيلين وأمانثيو وباتريسيا وماركوس وكلاوديا، وشقيقه خوان كارلوس، وأحفاده وجميع أقاربه وزملائه وأحبائه”.

وأكمل: “وصل أمانثيو إلى ريال مدريد عام 1962، قادما من ديبورتيفو لاكورونيا، ودافع عن قميص نادينا لمدة 14 موسما حتى عام 1976، ولطالما كان مثالا يحتذى به لعشاق ريال مدريد ولعالم الرياضة بأسره”.

وتابع: “توفي أمانثيو أمارو عن عمر يناهز 83 عاما. سوف يتذكره جميع مشجعي ريال مدريد وجميع مشجعي كرة القدم، كأحد أعظم أساطير هذه الرياضة”.

وختم: “ينقل ريال مدريد تعازيه لجميع مشجعي النادي. ارقد في سلام”.

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