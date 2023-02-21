صورة تعبيرية

جريمة بشعة.. جزائري يقت-ل اثنين من مواطنيه في مكة المكرمة

2023-02-21 / 12:06
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هبة بريس - وكالات

ألقت شرطة إمارة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، الإثنين، القبض على زائر من الجنسية الجزائرية، قام بالاعتداء على معتمرين جزائريين آخرين، في أحد الفنادق، ثم لاذ بالفرار.

وقالت الشرطة في بلاغ لها، إن المعتدي الجزائري أقدم على طعن زائرين اثنين من الجنسية نفسها، ما أدى إلى وفاتهما.

و جرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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تعليق واحد

  1. حتى الاماكن،المقدسة،لم تسلم من الجريمة لاحول،ولاقوة الا بالله العلي،العضيم، الجزاءريون لادين،ولاملة،ولا،مذهب دوزيام فرنسيس،الا من رحم ربي،

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