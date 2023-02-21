اتصالات المغرب تواصل نتائجها الإيجابية و تتوغل أكثر في القارة الإفريقية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
واصلت مجموعة اتصالات المغرب، نتائجها الإيجابية التي دأبت على تحقيقها في السنوات الأخيرة بفضل استراتيجيتها التدبيرية خاصة في ظل توجه المجموعة الرائدة في قطاع الاتصالات و الإنترنت للتوغل أكثر في السوق الإفريقية.
و في هذا الصدد، وصلت قاعدة عملاء المجموعة إلى 75.4 مليون زبون في العام المنقضي حيث سجلت زيادة بنسبة 1.6٪ ، مدفوعة بشكل أساسي بنمو قاعدة زبناء فروع مجموعة اتصالات المغرب.
و حققت مجموعة اتصالات المغرب رقم معاملات بقيمة 35.7 مليار درهم سنة 2022 ، بانخفاض طفيف بنسبة 0.2٪ (-0.5٪ بأسعار الصرف الثابتة).
كما واصلت إيرادات الشركات التابعة لـ Moov Africa وكذلك أنشطة الإنترنت الثابت في المغرب نتائجها الإيجابية، كما بلغت نتائج التشغيل المعدل لمجموعة اتصالات المغرب 18492 مليون درهم.
و سجلت الأنشطة الدولية للمجموعة إيرادات بلغت 17.242 مليون درهم في عام 2022 ، بزيادة 2.0٪ (+ 1.3٪ بأسعار الصرف الثابتة) ، بفضل النمو القوي في بيانات الهاتف المحمول (+ 28٪ بأسعار الصرف الثابتة)، باستثناء الانخفاض في إنهاء المكالمات ،حيث زادت الإيرادات الفرعية بنسبة 2.3٪ بأسعار الصرف الثابتة.
2 تعليقات
مارأي إتصالات المغرب في الانقطاعات المتكررة للانترنيت صبيب ١٢ مغ لاتصلك منه سوى مابين ٣ و ٤ مغ فكلما شكونا الا ونسمع دائما الغالب الله من أفواه تقنيي إتصالات المغرب. اين يكمن حل هذه المعضلة الدائمة؟
فعلا انها تتوغل في افريقيا لكنها توغل المغاربة في خدمة من العصور الغابرة فتغطية المحمول تكاد تنعدم في جل الاماكن اما صبيب الانترنيت فاقسم بالله ان ما تحصله شهريا من جيوب المواطنين يكاد يكون سرقة مع سبق الاصرار. تخيلوا معي انك جالس امامي الويفي و لا تلتقطه و ان تم فإنه في حالة جمود تام لا يرسل و لا يستقبل المعطيات اما الهاتف فألفنا ” لا يوجد احد في الرقم الذي تطلبونه”….انه تغلغل للأعصاب. لا خلاص لنا الا برحيل احيزون.