اتصالات المغرب تواصل نتائجها الإيجابية و تتوغل أكثر في القارة الإفريقية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصلت مجموعة اتصالات المغرب، نتائجها الإيجابية التي دأبت على تحقيقها في السنوات الأخيرة بفضل استراتيجيتها التدبيرية خاصة في ظل توجه المجموعة الرائدة في قطاع الاتصالات و الإنترنت للتوغل أكثر في السوق الإفريقية.

و في هذا الصدد، وصلت قاعدة عملاء المجموعة إلى 75.4 مليون زبون في العام المنقضي حيث سجلت زيادة بنسبة 1.6٪ ، مدفوعة بشكل أساسي بنمو قاعدة زبناء فروع مجموعة اتصالات المغرب.

و حققت مجموعة اتصالات المغرب رقم معاملات بقيمة 35.7 مليار درهم سنة 2022 ، بانخفاض طفيف بنسبة 0.2٪ (-0.5٪ بأسعار الصرف الثابتة).

كما واصلت إيرادات الشركات التابعة لـ Moov Africa وكذلك أنشطة الإنترنت الثابت في المغرب نتائجها الإيجابية، كما بلغت نتائج التشغيل المعدل لمجموعة اتصالات المغرب 18492 مليون درهم.

و سجلت الأنشطة الدولية للمجموعة إيرادات بلغت 17.242 مليون درهم في عام 2022 ، بزيادة 2.0٪ (+ 1.3٪ بأسعار الصرف الثابتة) ، بفضل النمو القوي في بيانات الهاتف المحمول (+ 28٪ بأسعار الصرف الثابتة)، باستثناء الانخفاض في إنهاء المكالمات ،حيث زادت الإيرادات الفرعية بنسبة 2.3٪ بأسعار الصرف الثابتة.

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