تازة .. زوج ينهي حياة زوجته بضربة على مستوى الرأس

ع محياوي _ هبة بريس

اهتزت تجزئة سكنية بمدينة تازة يوم أمس على وقع جريمة قتل راخت ضحيتها سيدة أربعينية أم لطفل لا يتجاو عمره 3 أشهر على يد زوجها. ولم يمر على زواجهما أكثر من سنتين.

وحسب مصدر ” هبة بريس ” ،تعود وقائع الجريمة إلى نقاش حاد بين الزوجين أسفر عن توجيه الزوج لضربة على مستوى رأس زوجته لترتطم بالحائط أسقطها أرضا، وقد حاول الزوج إسعافها حيث قام بنقلها على متن سيارته الخاصة إلى المركز الاستشفائي ابن باجة بتازة لكن الضحية فارقت الحياة.

وفور علمهم بالحادث، تم إعتقال المتهم على الفور بناء على أوامر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة وإيداعه رهن الحراسة النظرية.

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