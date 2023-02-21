ظهرا في فيديو يهددان بارتكاب اعتداءات جسدية.. الأمن يوقف شخصين

هبة بريس

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يحوزون سلاحا أبيضا ويهددون بارتكاب اعتداءات جسدية خلال مباراة لكرة القدم التي ستجمع بين فريقين من مدينتي طنجة وتطوان.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على ضوء هذا المحتوى الرقمي المنشور عن تشخيص هوية مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم توقيف اثنين من بينهم، وهما على التوالي شخص راشد وقاصر يبلغان من العمر 21 و17 سنة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع الموقوف القاصر للبحث القضائي الذي تجريه مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية لتوقيف باقي المشتبه فيهم بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.

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