إيداع مدير إذاعة “موزاييك” التونسية السجن

هبة بريس - وكالات

أعلنت إذاعة “موزاييك اف ام” الخاصة في تونس، عن قرار قاضي التحقيق إيداع مديرها نور الدين بوطار السجن لتهم ترتبط بالإساءة للسلطة وتبييض أموال.

ونقلت الإذاعة عن المحامي أيوب الغدامسي ليل الإثنين، أن قاضي التحقيق أصدر القرار على خلفية “استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد”.

وتبث “موزاييك اف ام” التي تحظى بمتابعة واسعة في تونس، برامج مختلفة من بينها حوارية سياسية وفقرات نقدية ساخرة. وقال المحامي إن التهمة الموجهة إلى مدير المحطة “كيدية”.

وأوقف بوطار ضمن حملة إيقافات أمنية شملت سياسيين وقضاة معزولين، ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف.

ويقول الرئيس قيس سعيد إنه يعمل على مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة، بينما يتهمه خصومه باستخدام القضاء ضد المعارضة لتعزيز سلطاته في الحكم.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة بطاقة إيداع بالسجن ضد القاضي المعزول الطيب راشد، فيما أدخل القاضي الآخر المعزول الطيب العكرمي الذي يخضع للتحقيق، مستشفى الأمراض العقلية.

ولم تعلل السلطات القضائية أسباب هذه الإيقافات، لكن محامين أشاروا إلى تهم ترتبط بـ”التآمر على أمن الدولة” وأخرى تتعلق بـ”فساد مالي”.

وقال المحامي الغدامسي: “تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً شجاعاً بناءً على معطيات قانونية في الملف وقرائن تثبت أن التهمة كيدية، لكن ذلك لم يحدث”.

وأضاف في تصريحاته: “استعمال تهمة تبييض الأموال هو غطاء على التهمة الرئيسية”.

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