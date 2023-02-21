4 مغاربة في نهائيات جائزة إيسيسكو “أطروحتي في 1000 كلمة”

هبة بريس

كشفت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قائمة الطلبة العشرة المتأهلين لنهائيات الدورة الأولى لجائزتها “أطروحتي في 1000 كلمة”، والتي ضمت أربعة مغاربة.

وضمت القائمة المتأهلين لهذه النهائيات التي ستجرى أطوارها غدا الأربعاء بالرباط، كلا من عادل البقالي من جامعة القاضي عياض بمراكش، وهدى الشامسي من جامعة محمد الخامس بالرباط، وشيماء فوخري من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ونسرين نوح من جامعة ابن زهر بأكادير.

وإلى جانب الطلبة المغاربة، ضمت القائمة كلا من نوراكيم بنت محمد حنفية ومحمد أشرف بن عثمان من جامعة مالايا (ماليزيا)، وعبد الكريم حسن راشد أحمد من جامعة البحرين، وخالصة البحري من جامعة السلطان قابوس (عمان)، وميادة نجيب المقطري من جامعة منوبة (تونس).

وتستهدف جائزة « أطروحتي في 1000 كلمة » المنظمة بشراكة مع اتحاد جامعات العالم الإسلامي، طلبة السنة الأخيرة من سلك الدكتوراه في الجامعات والباحثين الذين أنهوا تحرير أطروحاتهم ولم يناقشوها بعد.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز المهارات التواصلية للطلبة، وتشجيعهم على تجويد قدراتهم في عرض ملخصات موجزة ومركزة عن أطروحاتهم العلمية، في أقل من ألف كلمة.

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