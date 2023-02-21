العيون.. إحباط محاولة لتهريب حوالي طنين من مخدر الشيرا
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن العيون بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و829 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات الأمنية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و49 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.
وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش التي تمت مباشرتها بضواحي مدينة طرفاية، التي تبعد بحوالي 70 كيلومترا عن مدينة العيون، مكنت من حجز 51 رزمة من مخدر الشيرا يناهز وزنها طن و829 كيلوغرام، وسيارة رباعية الدفع، علاوة على زورقين مطاطيين ومحركين بحريين ومبلغ مالي قدره 229 ألف و660 درهما يشتبه في كونه من عائدات تهريب المخدرات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
9 تعليقات
كل من يتجر في هذه السموم القاتلة (بصفة عامة المخذرات.)لقول تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاججتنبوه لعلكم تفلحون….
حرم الله تعالى التجارة في المخذرات وأمر بجتنابها وبين انها رجس من عمل الشيطان لهذا يجب على الحكومة أن تمنع الذين يتاجرون في المخذرات بشتى أنواعه .. وحسبنا الله ونعم الوكيل..
كل ما غطى وخرب العقول فيدخل في ذالك كل مسكر جامد او سائل فهو فتاكا وخطرا على عقول الشباب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
من يتجر في المخذرات يبنى عليهم الشر والفساد حيث قال تعالى في كتابه الكريم:( إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهل انتم منتهون..)
ولاشك أن كثيراً من انواع المخدرات اعظم ضررا وفتكا واخطر من الخمور لهذا يجب على السلطات القضائية ان تشدد أكبر عقوبة ممكنة ولا تتعاطف معهم؛ مع التحقيق….
نظرا لما للمخذرات من آثار سيئة في صحة الشباب والقاصرين حيث أننا لاحظنا كثرة انتشارها في الآونة الأخيرة رغم المجهودات المبذولة من طرف الأمن والدرك فهي غير كافية….
إنه وباء خبيث ينتشر بين الشباب وتدمير عقولهم ومن المسؤول عن ذالك ويبقى السؤال مطروح دائما ؟؟؟؟؟؟
ان تهريب وترويج المخذرات بشتى أنواعه يترك آثار سيئة على نفوس متعاطيها ويعتبر حاملها اياهم على ارتكاب جرائم وحوادث السير وووووو وووووووو وغيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب وضع حلا لمن سولت له نفسه بتهريب المخدرات حتى ننظف بلدنا من هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم