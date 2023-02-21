أتلتيكو يفشل في “تحريض” الأندية الإسبانية لإدانة برشلونة

هبة بريس - وكالات

اعتبر أتلتيكو مدريد قضية دفع برشلونة أموالا لشركة مملوكة لنائب رئيس الحكام السابق نغريرا قضية خطيرة تضر بسمعة ونزاهة كرة القدم الإسبانية ويجب التحقيق فيها وتوضيحها بشكل كامل وحاول جمع الأندية الإسبانية لإصدار بيان مشترك.

وحاول ميغيل أنخيل جيل الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد جمع الأندية الإسبانية لإصدار موقف موحد من القضية لكنه تلقى رفض البعض وأبرزهم جاره ريال مدريد الذي رفض التدخل في الموضوع وإصدار بيان يدين برشلونة.

وفي ظل رفض مشروع أتلتيكو مدريد أصدرت أندية إشبيلية وإسبانيول بيانات طالبت خلالها بالتحقيق في القضية وتوضيحها وأكدت أنها تضر بقيم المنافسة ونزاهة الدوري الإسباني.

ورغم العداء التاريخي بين برشلونة وريال مدريد لكنهما في الوقت الحالي مرتبطان بقضايا مشتركة أبرزها دوري السوبر الأوروبي ورفض شراكة رابطة الدوري الإسباني وصندوق الاستثمار CVC

من جهة أخرى اعتبر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني القضية خطيرة ويجب التحقيق فيها وطالب خوان لابورتا رئيس برشلونة بتوضيح القضية أو الاستقالة وقال: “إن لم يستطع خوان لابورتا تبرير دفع برشلونة أموالا لشركات مملوكة للحكام عليه تقديم الاستقالة”.

كما تحدث رئيس رابطة الدوري الإسباني عن الفرق بين قضية برشلونة وقضية يوفنتوس وقال: “في الوقت الحالي موقف يوفنتوس أصعب لكونهم تمت معاقبتهم، لكن أعتقد أن موقف برشلونة سيكون أسوأ في المستقبل”.

وحسب قانون الرياضة الجديد في إسبانيا قد يفلت برشلونة من العقاب في حال أكدت التحقيقات تورطه في دفع أموال للحكام بسبب تقادم القضية التي تعود للفترة ما بين 2016 و2018.

لكن رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أكد سابقًا أن القانون الجنائي قد يعاقب برشلونة رياضيًّا في حال إدانته بتقديم رشاوى للحكام.

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