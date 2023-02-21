تركيا.. ارتفاع حصيلة مصابي الزلزال الجديد إلى 300 شخصا
هبة بريس - وكالات
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كودجا، أن نحو 300 شخص أصيبوا بجروح بسبب زلزالين في محافظة هاتاي التركية، مشيرًا إلى أن 18 شخصًا منهم حالتهم حرجة.
وكتب الوزير في تغريدة: “نتيجة زلزالين في هاتاي، لدينا 294 مصابًا، 18 منهم حالتهم حرجة للأسف”.
كان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن مساء أمس الاثنين، “وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين عقب الزلزالين”.
وتعرضت ولاية هاتاي التركية لزلزالين بقوة 6.4 ريختر و5.8 ريختر، أمس الاثنين.
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11 تعليقات
اللهم احفظهم بحفظك ياكريم يارحيم..
اللهم ا
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة للمسلمين في تركيا وسوريا..
اللهم احفظ المسلمين اينما حلوا وارتحلوا..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظهم يآرب العالمين لازال هناك الزلزال لم ينتهي بعد..
اللهم ثبّت باطن الأرض بحولك وقوتك يا رب العالمين ..
لم نرى عن اي زلزال في العالم صاحبه وميض في السماء كما حدث في زلزال تركيا وسوريا ..
اللهم إنا نسألك العفو والعافية ولطفك يارحمان يا رحيم ..
يارب حفظك لإخواننا المسلمين..
اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام..
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون..