تركيا.. ارتفاع حصيلة مصابي الزلزال الجديد إلى 300 شخصا

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كودجا، أن نحو 300 شخص أصيبوا بجروح بسبب زلزالين في محافظة هاتاي التركية، مشيرًا إلى أن 18 شخصًا منهم حالتهم حرجة.

وكتب الوزير في تغريدة: “نتيجة زلزالين في هاتاي، لدينا 294 مصابًا، 18 منهم حالتهم حرجة للأسف”.

كان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن مساء أمس الاثنين، “وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين عقب الزلزالين”.

وتعرضت ولاية هاتاي التركية لزلزالين بقوة 6.4 ريختر و5.8 ريختر، أمس الاثنين.

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