ارتفاع قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 43,9 %

2023-02-21 / 09:26
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هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 43,9 في المائة عند متم سنة 2022، لتصل إلى 115,5 مليار درهم بعد ارتفاع بنسبة 57,8 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن هذه النتيجة تعزى إلى تعزيز قيمة شحنات مشتقات الفوسفاط بنسبة 43,1 في المائة (بعد زائد 63,9 في المائة) والفوسفاط الصخري بنسبة 49,7 في المائة (بعد زائد 21,9 في المائة)، مستفيدة من ارتفاع متوسط أسعار الصادرات بنسب بلغت 59,4 و177,6 في المائة على التوالي.

وأضافت المذكرة أن القيمة المضافة لقطاع الصناعة الاستخراجية، من حيث الحجم، تراجعت بنسبة 7,7 في المائة، في المتوسط، عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بعد انخفاض بنسبة 4,8 في المائة خلال الربع الأول من السنة الماضية، و7,8 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 و10,4 في المائة خلال الربع الثالث من السنة ذاتها.

وأفاد المصدر ذاته، بأن هذا المنحى التنازلي استمر خلال الربع الأخير من 2022 من خلال تسجيل انخفاض بنسبة 31,6 في المائة، ليصل الانخفاض عند متم 2022 إلى ناقص 20,1 في المائة، بالتوازي مع انخفاض إنتاج الفوسفاط الصخري، المكون الرئيسي لقطاع الصناعة الاستخراجية، بنسب بلغت 11 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022، و16,5 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 و20,3 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022.

من جانبه، انخفض إنتاج مشتقات الفوسفاط، بدرجة أقل، بنسبة 6,7 في المائة، بعد تراجع بنسبة 1,7 في المائة قبل سنة.

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‫10 تعليقات

  2. ونحن على أبواب رفع الدعم على غاز البوطان والسكر و.. و…، لسنا ندري أين نحن من المتناقضات ..

  3. الشعب المغربي غارق في القروض البنكية والمسؤولين ناعمين في الخيرات لكن عند الله تلتقي الخصوم..

  5. نتمنى دعم المواد الغذائية والمحروقات من مداخيل الفوسفاط للحد من معاناة المواطنين..

  6. لا تقربوا المواد الغذائية والخضر للمساكين والمغلوب على امرهم وخذوا الوطن بأكمله..

  7. رغم ان المغرب يمتلك 3/4 من احتياطيات الفوسفاط في العالم ومداخيله مهمة جدا فهو لا يساهم في الناتج المحلي الوطني..

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