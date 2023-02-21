طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات متفرقة بهذه المناطق

2023-02-21 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار الطقس البارد نسبيا بمرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية-الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.

ويتوقع نزول أمطار متفرقة، قد تكون مصحوبة برعد فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف وأقصى جنوب البلاد والجنوب – الشرقي والسهول الشمالية والمنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 2000 متر، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس الصغير والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01- و 6 درجات بمرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 04 و08 درجات بكل من الريف وجنوب المنطقة الشرقية، ومابين 12 و17 درجة بجنوب البلاد، وستكون مابين 09 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمال وجنوب المملكة، بينما سترتفع قليلا بوسط البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وكذا بشمال أصيلا وما بين طانطان وبوجدور، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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