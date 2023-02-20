قضية آيت الجيد.. محكمة فاس تطوي يوم غد الثلاثاء ملف حامي الدين

2023-02-20 / 23:24
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هبة بريس _ فاس

ينتظر أن تطوي غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، يوم غد الثلاثاء، ملف عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، المتهم بقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد قبل 30 سنة بعد مهاجمته وزميله الخمار الحديوي وإنزالهما من سيارة أجرة، من طرف طلبة إسلاميين ذكر اسمه من بين المشاركين في القتل.

ومن المرتقب أن تكون جلسة يوم غد هي آخر جلسات هذا الملف، ويستمع خلالها إلى مرافعات دفاع حامي الدين المشكل من عدة محامين من هيئات مختلفة، بعدما استمع في جلسة سابقة إلى مرافعات ممثل الحق العام ودفاع الطرف المدني المشكل من عائلة بنعيسى والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وتنطلق الجلسة غدا صباحا بالقاعة الثانية، وفي حال استكمال المرافعات والردود عليها، فسيحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة أو في جلسة لاحقة إن ارتأت المحكمة ذلك، بعدما تعذر استكمال المناقشة في عدة جلسات سابقة لأسباب مختلفة وبسبب طول مدة الاستنطاق والمرافعات.

وتتزامن الجلسة مع الذكرى الثلاثين لمقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد بعد الاعتداء عليه بالضرب والجرح المفضي للموت وأن حامي الدين كان من بين المعتدين على الهالك مع طلبة إسلاميين بعدما قاموا بإنزاله من سيارة للأجرة وانهالوا عليه بالضرب المفضي للموت ووفاة الضحية في فاتح مارس 1993 حسب روايتهم.

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