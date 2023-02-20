مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تعلن عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية

نجلاء مزيان

أعلنت إدارة مهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط بتطوان، عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الثامنة والعشرين، المزمع تنظيمها ما بين 03 و10 مارس المقبل، بعد انتقائها لاثنتي عشر فيلما من ثلاث مئة وخمسين (350) ترشيحا تم التوصل بها من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن لجن التحكيم الخاصة بفئات التباري في المسابقة الرسمية للمهرجان، كالتالي:

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لفئة الأفلام الطويلة، يترأسها المخرج التركي زكي دميركوبوز وتتشكل من الممثلة الإسبانية آنا إكوبالزيطا، والمخرجة وكاتبة السيناريو المصرية هالة خليل، والناقدة السينمائية والكاتبة الفرنسية ندى الأزهري، وأستاذ تاريخ الفنون البصرية الإيطالي فاليريو كاراندو.

وتكريما لروح الكاتب والسيناريست والناقد مصطفى المسناوي الذي وافته المنية سنة 2015، أطلقت إدارة المهرجان اسمه على لجنة النقد، وتتشكل في هذه الدورة من كل من السيدة صفاء الليثي الناقدة والمونتيرة المصرية، والسيدة لورديس بلاسيوس الناقدة ورئيسة جمعية الكتاب السينمائيين بالأندلس الإسبانية، والسيد أحمد بوغابة الناقد السينمائي والسيناريست المغربي.

أما لجنة تحكيم فقرة محترفات مهرجان تطوان فتتكون من المنتج والمدير السابق للمركز السينمائي المغربي صارم الفاسي الفهري، والمخرجة والممثلة ليديا زيميرمان، والمنتجة والسيناريست ياسمينة نيني فوكون، والممثل ومدير التصوير جلال الزاكي .



و جاءت لائحة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية دورة 2023 كالتالي :

1- ظلمة ، للمخرج الصربي دوشان ميليش

2- علم ، للمخرج الفلسطيني فراس خوري

3- أسماك حمراء، للمخرج المغربي عبد السلام الكلاعي

4- نزوح، للمخرجة السورية سؤدد كعدان

5- رامونا، للمخرجة الإسبانية أندريا بانيي

6- مكان آمن ، للمخرج الكرواتي جوراج ليروتيتش

7- القرنفل، للمخرج التركي بكير بلبل

8- السد، للمخرج اللبناني علي شري

9- صيف في بجعد، للمخرج المغربي عمر مول الدويرة.

10- شتنبر، للمخرجة الإيطالية جوليا لويس ستيكروالت

11- عند الدخول، للمخرج الإسباني خوان سباستيان فاسكيز أليخاندرو روخاس

12- بركة العروس، للمخرج اللبناني باسم بريش

أما الأفلام المندرجة ضمن فقرة خفقة قلب فهي:

1.حمى البحر الأبيض المتوسط، للمخرجة الفلسطينية مها حاج

2.جزيرة الغفران، للمخرج التونسي رضا باهي

3.الجبال الثمانية، لشارلوت فاندرميرش وفيلكس فات كروينينجن من بلجيكا.

4.الحدائق المعلقة، للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي.

5.أسوء العناصر ، لرومان جيري وليز أكوكا من فرنسا.

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